Какие имена и фамилии самые распространенные в Грузии
По обновленным данным переписи населения 2024 года, проведенной Национальной службой статистики Грузии "Сакстат", в стране проживает 3,9 млн человек. 18.09.2025, Sputnik Грузия
По обновленным данным переписи населения 2024 года, проведенной Национальной службой статистики Грузии "Сакстат", в стране проживает 3,9 млн человек.По сведениям авторитетного портала Business Press News (BPN), который изучил документы, предоставленные госструктурами, самыми популярными фамилиями являются Беридзе, Капанадзе и Гелашвили, а пятерку замыкает фамилия Мамедов.Традиционно самым распространенным мужским именем с большим отрывом является Георгий – его носит 193 281 человек, далее следуют Давид и Александр.Лидерство среди женских имен удерживает Нино, на втором месте – Мариам, тройку замыкает имя Ана.
