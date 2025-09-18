https://sputnik-georgia.ru/20250918/kakie-imena-i-familii-samye-rasprostranennye-v-gruzii-294878454.html

Какие имена и фамилии самые распространенные в Грузии

По обновленным данным переписи населения 2024 года, проведенной Национальной службой статистики Грузии "Сакстат", в стране проживает 3,9 млн человек. 18.09.2025, Sputnik Грузия

По обновленным данным переписи населения 2024 года, проведенной Национальной службой статистики Грузии "Сакстат", в стране проживает 3,9 млн человек.По сведениям авторитетного портала Business Press News (BPN), который изучил документы, предоставленные госструктурами, самыми популярными фамилиями являются Беридзе, Капанадзе и Гелашвили, а пятерку замыкает фамилия Мамедов.Традиционно самым распространенным мужским именем с большим отрывом является Георгий – его носит 193 281 человек, далее следуют Давид и Александр.Лидерство среди женских имен удерживает Нино, на втором месте – Мариам, тройку замыкает имя Ана.

