Какой сегодня церковный праздник: 18 сентября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 18 сентября 2025

По православному церковному календарю 18 сентября отмечают день памяти святых Захария, Елисаветы, Фифаила, Фивеи, Ираиды, Иувентина, Максима, Урвана, Феодора...

2025-09-18T01:01+0400

2025-09-18T01:01+0400

2025-09-18T01:01+0400

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Родители ПредтечиПо церковному календарю 18 сентября поминают пророка Захарию и праведную Елисавету – родителей Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.Захарий, происходивший из рода Ааронова, был священником в Иерусалимском храме, а Елисавета – сестрой матери Пресвятой Богородицы святой Анны. Елисавета была бесплодна, поэтому праведные супруги, дожив до старости, не имели детей, что считалось Божьим наказанием в ветхозаветные времена.Как-то во время богослужения ангел возвестил Захарию, что его престарелая жена родит ему сына. Усомнившись в предсказании, он был наказан немотой за маловерие. Когда мальчик родился, по внушению Святого Духа Елисавета объявила, что назовет его Иоанном, хотя в их роду раньше такое имя никому не давали.Праведный Захарий, когда его спросили, как назвать сына, также написал имя Иоанн. В этот момент к нему вернулся дар речи, и он стал пророчествовать о мальчике как Предтече Господа.Ирод, правитель Галилеи, узнав от волхвов о родившемся Мессии, решил истребить всех младенцев в возрасте до двух лет в Вифлееме и его окрестностях, надеясь, что родившийся Мессия будет в их числе. Ирод, знавший о необычном рождении пророка Иоанна, хотел убить и его. Но мать вместе с младенцем укрылась в горах.Тщетно пытаясь узнать у Захария, где его сын, воины по приказу Ирода убили священника в храме, между жертвенником и алтарем. Праведная Елисавета пережила мужа на 40 дней, а будущий Креститель, хранимый Господом, оставался в пустыне до дня своего явления израильскому народу.Фифаил и ФивеяПо церковному календарю 18 сентября поминают мучеников Фифаила и сестру его Фивею, пострадавших за веру примерно в 98-138 годах.Фифаила и Фивею схватили за успешную проповедь среди язычников. После долгих и жестоких пыток мучеников казнили. Фифаила подвесили на дереве и распилили пилой, а Фивею убили ударом копья в шею.ИраидаПо церковному календарю 18 сентября поминают мученицу Ираиду (Раису), жившую в Александрии.Однажды будущая мученица пошла к источнику за водой. У берега она увидела корабль, на котором находилось множество людей – священнослужителей, мужчин и женщин, заключенных в оковы за исповедание веры Христовой.Дева добровольно присоединилась к узникам, и на нее наложили оковы. Когда корабль прибыл в египетский город Антиполь, Ираида первой прошла через жестокие пытки и была казнена. Вслед за ней и другие мученики запечатлели кровью свое исповедание веры. Произошло это примерно в 308-м.Иувентин и МаксимПо церковному календарю 18 сентября поминают воинов Иувентина и Максима, пострадавших во время правления императора Юлиана Отступника (361-363), при котором служили телохранителями.Правитель, как-то находясь в Антиохии, решил осквернить христиан, окропив все продававшиеся съестные припасы на рынках идоложертвенной кровью. Телохранители Иувентин и Максим, осудив поступок императора, обвинили его в отступничестве от христианской веры.Воинов-мучеников по приказу Юлиана жестоко пытали, а затем убили в темнице.Святые мученикиПо церковному календарю 18 сентября поминают святых Урвана, Феодора, Медимна и с ними других 77 мучеников, пострадавших в Никомидии при императоре Валенте (364-378).Во время правления Валента ариане, не принимавшие Догмат о единосущности Бога Отца и Бога Сына, изгнали из Константинопольской церкви православного епископа Евагрия, а христиан, не желавших присоединиться к ним, преследовали и заключали в темницы.Православные христиане, доведенные до отчаяния, направили к императору посольство, состоявшее из 80 избранных мужей духовного чина, прося его защиты от еретиков. Валент, поддерживающий ариан, сдержанно выслушал жалобы просителей. Затем тайно призвав епарха Модеста, приказал убить посланцев.Модест, посадив посольство во главе со святыми Урваном, Феодором и Медимном на корабль, распустил слух, что якобы их всех отправляют в заточение, а сам отдал корабельщикам приказ поджечь судно в открытом море.Корабль, объятый пламенем, плыл по морю в течение некоторого времени, пока не достиг местечка Дакизис, где сгорел дотла вместе с мучениками, находившимися на его борту. Произошло это в 370 году.ИмениныПо церковному календарю 18 сентября именины отмечают Елизавета, Ираида, Раиса, Авдей, Афанасий, Алексий, Глеб, Давид, Ефим, Захар, Максим и Феодор.Материал подготовлен на основе открытых источников

