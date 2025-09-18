Грузия
Кобахидзе: оппозиция ищет поддержку в европейксих бюрократах, а не в населении Грузии
Кобахидзе: оппозиция ищет поддержку в европейксих бюрократах, а не в населении Грузии
В правящей партии Грузии уверены в победе на выборах во всех 64 муниципалитетах
2025-09-18T20:50+0400
2025-09-18T20:50+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1c/293953480_0:136:2048:1288_1920x0_80_0_0_bd2b6917108023686127bd99ea24f944.jpg
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Лидеры грузинской оппозиции своими поездками за границу подтверждают тот факт, что в своей политике они опираются не на население Грузии, а на бюрократов из европейских столиц, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов. Лидеры оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе, Ираклий Купрадзе и Тамаз Датунашвили, по информации грузинских СМИ, на рассвете вылетели в Брюссель. Между тем, лидеры другой оппозиционной партии "Единое национальное движение" находятся в Вашингтоне. Они уже встретились с конгрессменом, сопредседателем Хельсинкской комиссии, автором законопроекта MEGOBARI и противником грузинских властей Джо Уилсоном. По словам премьера, именно поэтому оппозиция и проигрывает все выборы. "Они ориентированы не на собственный народ, население, а на бюрократов. Поэтому проигрывают любые выборы и улицу", - заявил Кобахидзе. В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Часть оппозиционного спектра, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", их бойкотируют. На этот же день запланирована масштабная акция протеста на проспекте Руставели. Ряд оппозиционных лидеров анонсировал мирный переворот и смену власти уже 4 октября. В правящей партии, в свою очередь, не раз отмечали, что такие заявления радикальной оппозиции беспочвенны, так как грузинский народ сделал свой выбор на парламентских выборах 26 октября прошлого года, выразив доверие курсу "Грузинской мечты". В правящей партии уверены в победе на выборах во всех 64 муниципалитетах. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.
Кобахидзе: оппозиция ищет поддержку в европейксих бюрократах, а не в населении Грузии

20:50 18.09.2025
© Сourtesy of Georgian Government Выступление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в парламенте
Выступление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в парламенте - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2025
© Сourtesy of Georgian Government
В правящей партии Грузии уверены в победе на выборах во всех 64 муниципалитетах
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Лидеры грузинской оппозиции своими поездками за границу подтверждают тот факт, что в своей политике они опираются не на население Грузии, а на бюрократов из европейских столиц, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.
Лидеры оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе, Ираклий Купрадзе и Тамаз Датунашвили, по информации грузинских СМИ, на рассвете вылетели в Брюссель. Между тем, лидеры другой оппозиционной партии "Единое национальное движение" находятся в Вашингтоне. Они уже встретились с конгрессменом, сопредседателем Хельсинкской комиссии, автором законопроекта MEGOBARI и противником грузинских властей Джо Уилсоном.
"До выборов осталось две недели, но сейчас кто-то в Америке, кто-то в Брюсселе, кто-то в Берлине. Когда мы говорим, что они проводят иностранные интересы, они удивляются. Вы можете сами судить, чьи интересы проводят эти люди, на чью поддержку они рассчитывают. Это не грузинский народ, это бюрократы в разных столицах", - заявил Кобахидзе.
По словам премьера, именно поэтому оппозиция и проигрывает все выборы.
"Они ориентированы не на собственный народ, население, а на бюрократов. Поэтому проигрывают любые выборы и улицу", - заявил Кобахидзе.
В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Часть оппозиционного спектра, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", их бойкотируют. На этот же день запланирована масштабная акция протеста на проспекте Руставели.
Ряд оппозиционных лидеров анонсировал мирный переворот и смену власти уже 4 октября. В правящей партии, в свою очередь, не раз отмечали, что такие заявления радикальной оппозиции беспочвенны, так как грузинский народ сделал свой выбор на парламентских выборах 26 октября прошлого года, выразив доверие курсу "Грузинской мечты".
В правящей партии уверены в победе на выборах во всех 64 муниципалитетах.

Выборы в Грузии

Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий.
Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района.
Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов.
Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться.
Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.
