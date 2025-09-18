https://sputnik-georgia.ru/20250918/kurs-lari-na-chetverg--27143-gel-294980061.html

Курс лари на четверг – 2,7143 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,7143 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0063 лари лари по отношению к доллару. 18.09.2025

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 сентября в размере 2,7143 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0063 лари лари по отношению к доллару.

