"Мирный переворот – это оксюморон" – Гахария раскритиковал планы оппозиции

Бывший премьер-министр Грузии обвинил оппозиционных коллег в безответственности и бессмысленных призывах к "мирной революции" 18.09.2025
13:51 18.09.2025 (обновлено: 13:52 18.09.2025)
Бывший премьер-министр Грузии обвинил оппозиционных коллег в безответственности и бессмысленных призывах к "мирной революции"
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Приравнивание массовой мирной акции протеста к мирному перевороту в день выборов в органы местного самоуправления 4 октября – это оксюморон и подарок для правящей партии, заявил лидер партии "За Грузию", бывший премьер Грузии Георгий Гахария в эфире телеканала "Формула".
В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Часть оппозиционного спектра, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", их бойкотируют. На этот же день запланирована масштабная акция протеста на проспекте Руставели. Ряд оппозиционных лидеров анонсировали мирный переворот и смену власти уже 4 октября.
"Разве массовый мирный митинг нужно выдавать за мирный переворот и назначать на день выборов? Это и есть логика? Мирный переворот – это вообще оксюморон, мы же не маленькие дети. Мы тут не об эмоциях говорим", – заявил Гахария.
По словам Гахария, приравнивание мирного протеста к перевороту – это делегитимация протеста и легитимация правящей партии "Грузинская мечта". Как отметил бывший глава правительства, это еще один пример обычной безответственности лидеров оппозиции по отношению к тем людям, которые встают каждый день, идут вечером после работы на проспект Руставели.
По мнению Гахария, после неудачи призывающие к мирной революции политики выйдут и обвинят народ, сославшись на малочисленность акции.
"Друзья, это уже не игра, это процессы, которые определят следующие 10 лет нашей страны", – заявил Гахария.
Он отметил, что цель этих выборов одна – снизить реальные 35% "Грузинской мечты" до 20%.
"Если этого не произойдет, все разговоры о таком перевороте, таком свержении – это обычный детский сад, иллюзия, безответственность, о которой потом скажут: не получилось, и что нам делать? Мы к такому не привыкли", – заявил Гахария.
Как ранее заявил член партии "За Грузию" Леван Гогичаишвили, они принимают участие в выборах, но не в акции протеста 4 октября.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий.
Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района.
Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов.
Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться.
Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.