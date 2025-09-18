"Мирный переворот – это оксюморон" – Гахария раскритиковал планы оппозиции

https://sputnik-georgia.ru/20250918/mirnyy-perevorot--eto-oksyumoron--gakhariya-raskritikoval-plany-oppozitsii-294985981.html

Бывший премьер-министр Грузии обвинил оппозиционных коллег в безответственности и бессмысленных призывах к "мирной революции" 18.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Приравнивание массовой мирной акции протеста к мирному перевороту в день выборов в органы местного самоуправления 4 октября – это оксюморон и подарок для правящей партии, заявил лидер партии "За Грузию", бывший премьер Грузии Георгий Гахария в эфире телеканала "Формула". В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Часть оппозиционного спектра, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", их бойкотируют. На этот же день запланирована масштабная акция протеста на проспекте Руставели. Ряд оппозиционных лидеров анонсировали мирный переворот и смену власти уже 4 октября. По словам Гахария, приравнивание мирного протеста к перевороту – это делегитимация протеста и легитимация правящей партии "Грузинская мечта". Как отметил бывший глава правительства, это еще один пример обычной безответственности лидеров оппозиции по отношению к тем людям, которые встают каждый день, идут вечером после работы на проспект Руставели. По мнению Гахария, после неудачи призывающие к мирной революции политики выйдут и обвинят народ, сославшись на малочисленность акции. Он отметил, что цель этих выборов одна – снизить реальные 35% "Грузинской мечты" до 20%. Как ранее заявил член партии "За Грузию" Леван Гогичаишвили, они принимают участие в выборах, но не в акции протеста 4 октября. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. FARA раскрыла лоббистский контракт грузинской оппозиции в США>>Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

