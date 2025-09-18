https://sputnik-georgia.ru/20250918/moshennichestvo-s-nedvizhimostyu-v-gruzii-zaderzhannyy-obvinyaetsya-v-prisvoenii-milliona-lari-294983242.html
Мошенничество с недвижимостью в Грузии: задержанный обвиняется в присвоении миллиона лари
Мошенничество с недвижимостью в Грузии: задержанный обвиняется в присвоении миллиона лари
18.09.2025
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному по делу о мошенничестве на сумму в 1,3 млн лари, сообщили в пресс-службе ведомства.
Расследование, проведенное МВД, установило, что обвиняемый с целью незаконного завладения недвижимым имуществом, принадлежащим жилищному товариществу "Рустави 2007", подготовил и представил в Национальное агентство публичного реестра протоколы собрания товарищества, содержащие ложные данные.
На основании протоколов обвиняемый мошенническим путем завладел 641,2 кв. м жилых и коммерческих помещений, принадлежащих товариществу. Общая стоимость присвоенного имущества превысила 1,3 млн лари.
Ему предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество" и "Изготовление, сбыт и использование поддельного официального документа, повлекшее причинение значительного ущерба". Ему грозит до 9 лет лишения свободы.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде лишения свободы.
Расследование продолжается с целью установления других лиц, возможно, причастных к преступлению.