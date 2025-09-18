"Поезд Памяти" по следам Великой отечественной войны

https://sputnik-georgia.ru/20250918/poezd-pamyati-po-sledam-velikoy-otechestvennoy-voyny-294993035.html

"Поезд памяти" заложил хороший фундамент для успешного развития взаимодействия молодого поколения между разными странами 18.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Грузинские участники уникального проекта "Поезд памяти" встретились в Тбилиси и поделились своими впечатлениями. Дети, принявшие участие в масштабном проекте, который объединил потомков победителей, обрели друзей из 15 бывших республик СССР, и уверены, что эту дружбу пронесут через всю жизнь."Поезд памяти" отправился с Белорусского вокзала Москвы и в день начала Великой Отечественной войны прибыл в Брест, который первым принял на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Во время путешествия школьники встретились и с главами верхних палат парламентов России и Беларуси и одновременно инициаторами проекта Валентиной Матвиенко и Натальей Кочановой.Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с юными проводниками мира в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, откуда стартовала вторая – российская часть проекта, который впервые протянулся до Урала, и пересек границу Европы и Азии.Самое главное в культурно-образовательном проекте "Поезд памяти" – это четко сформулированная цель, определяющая направление движения, которое не прекратилось и после успешного двухнедельного путешествия по 15 городам-героям, городам трудовой доблести и памятным местам в России и Беларуси. Грузинские пассажиры "Поезда Памяти"Школьница Наталья Киртадзе рассказала нам трогательную историю о своем прадеде. Благодаря "Поезду Памяти" она впервые побывала в Беларуси. Как поведала Наталья, во время эвакуации в Минске ее прадедушка познакомился с очаровательной и красивой девушкой из Могилева, с которой он связал себя узами брака в 1945-м году."На меня большое впечатление произвело посещение Бреста, села Хатыни, мемориала "Детям – жертвам войны", который расположен в Жлобине. Я никогда не забуду историю Тани Савичевой из блокадного Ленинграда, маленькая девочки смогла показать всему миру истинное лицо войны", – сказала в интервью Спутник Грузия Наталья.Семнадцатилетний Георгий из Тбилиси отметил, что участие в проекте произвело на него огромное впечатление: всего за 15 дней в "Поезде памяти" он смог увидеть и пережить больше, чем за все предыдущие годы своей жизни. Не менее трогательной стала история 15-летнего Ники из Батуми — поездка стала для него первым опытом выезда за границу, где он посетил могилу прадеда, павшего при защите Брестской крепости.Анастасия Кулиева из Тбилиси поделилась, что во время путешествия во всех 15 городах участников торжественно встречали под звуки духового оркестра. Гостей приветствовали руководители городов, дарили памятные подарки.Грузинским участникам также разрешили посетить братскую могилу в селе Санники Витебской области, где похоронен всеми любимый поэт Мирза Геловани, а также школу, которая носит имя героя."Поезд памяти" заложил хороший фундамент для успешного развития взаимодействия молодого поколения между разными странами. На встрече они передали эстафету делегатам, стартовавшего в Нижнем Новгороде Слета Всемирного фестиваля молодежи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

