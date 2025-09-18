https://sputnik-georgia.ru/20250918/programma-tbilisoba-2025-chto-zhdet-gostey-dvukhdnevnogo-prazdnika-294978842.html

Программа "Тбилисоба-2025": что ждет гостей двухдневного праздника?

Программа "Тбилисоба-2025": что ждет гостей двухдневного праздника?

Sputnik Грузия

В этом году День города пройдет в сентябре, а не как обычно в октябре, из-за выборов в органы местного самоуправления 18.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-18T17:51+0400

2025-09-18T17:51+0400

2025-09-18T17:51+0400

тбилисоба

столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"

грузия

новости

культура

батуми

европа

тбилиси

каха каладзе

воды лагидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/06/290213942_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b7f92c1f38b65f534c1936bdd193bc43.jpg

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Основная часть развлекательных мероприятий по случаю празднования дня города "Тбилисоба 2025" пройдет на площади Орбелиани, в парке Рике и в районе Абанотубани 20 и 21 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии. С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября. Причиной переноса даты празднования Дня города в этому году стали выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране 4 октября. "Посетителей парка Рике и площади Орбелиани традиционно встретят тематические украшения, масштабные инсталляции и фотозоны. На обеих площадках будут работать кинотеатр под открытым небом", – сообщили в мэрии. В течение дня также пройдут детские концерты, развлекательные и спортивные мероприятия, музыкальные шоу и театральные представления. Кроме того, 20 сентября в 20:00 состоится один из самых ярких вечеров празднования дня города – церемония награждения почетных граждан Тбилиси, которая будет транслироваться в прямом эфире. "Тбилисоба" 2025 завершится в 20:00 21 сентября грандиозным гала-концертом на площади Европы. "Я хотел бы пригласить всех, взрослых и детей, отметить эти прекрасные дни. Это день нашего города. Мы ждем вас, чтобы вместе разделить с нами дух народного праздника и вместе насладиться разнообразием Тбилиси", – сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Программа на 20-21 сентября – площадь Орбелиани: 20 сентября – улица Атонели, вечерняя концертная площадка: 20 сентября – ул. Антона Пурцеладзе, сцена электронной музыки: Улица Георгия Атонели (вечерний концерт): Улица Антона Пурцеладзе – 21 сентября, сцена электронной музыки: 20 и 21 сентября – Абанотубани:20 и 21 сентября – парк Рике: Музыкальная программа парка Рике – 20 сентября: 20 сентября 21 сентября – площадь Европы Впервые День города в Тбилиси отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. С 1995-го его возродили и проводят ежегодно в первые выходные октября. Лишь дважды празднование Дня города было отменено – в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

европа

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", грузия, новости, культура, батуми, европа, тбилиси, каха каладзе, воды лагидзе