https://sputnik-georgia.ru/20250918/rtveli-2025-skolko-vinograda-pererabotali-vinzavody-294977619.html

Ртвели 2025: сколько винограда переработали винзаводы?

Ртвели 2025: сколько винограда переработали винзаводы?

Sputnik Грузия

Круглосуточный координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели работает в городе Телави 18.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-18T16:51+0400

2025-09-18T16:51+0400

2025-09-18T16:51+0400

ртвели архив

грузия

экономика

новости

телави

кахети

национальное агентство вина

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0d/294925681_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_e32414bce653ab69db5f9aa9adf90686.jpg

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали до 45 тысяч тонн винограда, сообщили в Национальном агентстве вина. Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы активно проходит в Грузии. На данном этапе процесс охватил муниципалитеты региона Кахети: Дедоплисцкаро, Сигнаги, Гурджаани, Лагодехи, Телави и Кварели. К этому времени виноград на заводы сдали до трех тысяч фермеров. По данным Агентства, переработано до 20,5 тысячи тонн "саперави", до 18,4 тысячи тонн "ркацители" и других сортов винограда. Круглосуточный координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели работает в городе Телави. В нем уже зарегистрировано до 400 винных компаний, 142 из которых уже подключены к процессу приема винограда у фермеров. С 2020 года правительство Грузии ежегодно субсидирует сбор винограда, чтобы поддержать фермеров, сохранить качество винограда и способствовать устойчивому развитию винодельческой отрасли. Однако в 2025 году процесс субсидирования видоизменили. В частности, правительство Грузии приняло решение прекратить субсидирование частных винодельческих компаний во время сбора урожая 2025 года. В случае если частный сектор не сможет закупить весь урожай, это сделает госкомпания. Излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам: виноград сорта "саперави", выращенный в регионе Кахети, – 1,5 лари ($0,56) за кг, виноград других сортов – 1,2 лари ($0,44) за кг, виноград, содержание сахара в котором не превышает 18%, и поврежденный виноград – 1 лари ($0,37) за кг. Госкомпания уже полностью закупила 1,2 тысячи тонн поврежденного градом винограда. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

телави

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

ртвели архив, грузия, экономика, новости, телави, кахети, национальное агентство вина