Триумф Кварацхелия: грузин забил "Аталанте" и стал MVP встречи

Триумф Кварацхелия: грузин забил "Аталанте" и стал MVP встречи

Sputnik Грузия

Грузинский вингер несмотря на травму смог не только забыть гол, но и стать лучшим игроком матча

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Грузинский вингер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия открыл новый сезон Лиги чемпионов голом, сыграв решающую роль в убедительной победе своего клуба над "Аталантой" (4:0) и был признан лучшим игроком матча. Кварацхелия, который сам создал голевой момент, обманув четверых игроков соперника, забил на 39-й минуте. У хозяев забитыми мячами также отличились Маркиньос, Нуну Мендеш и Гонсалу Рамуш. Счет мог быть еще более разгромным, но на 44-й минуте пенальти в ворота "Аталанты" не реализовал Брэдли Барколя. Аналитический сайт WhoScored признал Кварацхелия лучшим игроком, оценив его игру в 8,9 балла. В следующем матче "ПСЖ" встретится с "Барселоной", а "Аталанта" сыграет с"Брюгге". Игры пройдут 1 октября и 30 сентября. Примечательно, что лучшим голом чемпионата Италии 2023 года был признан гол Кварацхелия, который он забил в ворота все той же "Аталанты". Сначала этот гол был признан лучшим голом тура, затем – месяца и года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

