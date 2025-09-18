https://sputnik-georgia.ru/20250918/vybory-2025-vse-o-golosovanii-za-merov-v-gruzii-294960432.html

Выборы 2025: все о голосовании за мэров в Грузии

Выборы 2025: все о голосовании за мэров в Грузии

Sputnik Грузия

Самая высокая конкуренция будет в Тбилиси, где на кресло мэра претендуют сразу 11 кандидатов 18.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-18T09:01+0400

2025-09-18T09:01+0400

2025-09-18T09:01+0400

выборы

местные выборы

местные выборы

грузия

новости

политика

батуми

тбилиси

выборы в местные органы власти в грузии 2025

выборы в местные органы власти в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1a/289191026_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d077cb8496023e5c04b3eb23fa44335e.jpg

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Оппозиция не смогла представить ни одного кандидата в мэры в 26 районах, выборы там пройдут с единственным кандидатом от правящей партии "Грузинская мечта", говорится в материалах на сайте Центральной избирательной комиссии. Выборы мэров состоятся в 64 городах и районах Грузии. Победителем будет считаться кандидат, набравший более половины голосов пришедших на выборы. Из оставшихся 12 городов и районов самая высокая конкуренция будет в Тбилиси, где на кресло мэра претендуют сразу 11 кандидатов, и в Батуми – там борьба идет между пятью кандидатами. В остальных 10 районах представлено по три кандидата. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы, местные выборы, местные выборы, грузия, новости, политика, батуми, тбилиси, выборы в местные органы власти в грузии 2025, выборы в местные органы власти в грузии, выборы в грузии в объективе sputnik