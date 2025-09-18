https://sputnik-georgia.ru/20250918/zaderzhana-inostranka-za-vvoz-narkotikov-v-upakovkakh-zhidkogo-myla-v-gruzii-294984876.html

Задержана иностранка за ввоз наркотиков в упаковках жидкого мыла в Грузии

Задержана иностранка за ввоз наркотиков в упаковках жидкого мыла в Грузии

Сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнюю иностранку в аэропорту Батуми, после обыска ее багажа 18.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Иностранку задержали в Международном аэропорту Батуми с крупной партией наркотического вещества в упаковках жидкого мыла, сообщило МВД Грузии. По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнюю иностранку в аэропорту Батуми после обыска ее багажа. В результате у нее изъяли крупную партию наркотического вещества, содержащего до четырех килограммов тетрагидроканнабинола, замаскированного под упаковку жидкого мыла. Задержанной предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в незаконном ввозе на территорию Грузии наркотических средств в особо крупном размере. Вина подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение.Борьба с наркотиками в ГрузииВ Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз.Согласно представленной "Грузинской мечтой" инициативе, наркоторговля в стране будет внесена в список особо тяжких преступлений наряду с рэкетом, организованной преступностью и преступлениями, связанными с "воровским миром".Наказание за сбыт наркотиков и психотропных веществ будет в разы выше, чем за хранение и приобретение. При этом для наркопреступлений, совершаемых организованными группировками, в законе будет предусмотрена высшая мера наказания – бессрочное заключение.Также задержанные за любые наркопреступления будут ограничены в правах и им будет, в том числе, запрещено работать в школах, университетах и баллотироваться на выборах.Кроме того, вводятся штрафы за уклонение от проверки на наркотики при задержании и обоснованном подозрении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

