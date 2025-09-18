https://sputnik-georgia.ru/20250918/zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-gruzii-294988336.html
Землетрясение произошло на востоке Грузии
Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году 18.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,08 было зафиксировано в 15:51 по тбилисскому времени в 11 км от города Дманиси (регион Квемо-Картли), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км. Эпицентр находился у села Согутло. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
16:06 18.09.2025 (обновлено: 16:53 18.09.2025)
Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году
