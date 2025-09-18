https://sputnik-georgia.ru/20250918/zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-gruzii-294988336.html

Землетрясение произошло на востоке Грузии

Землетрясение произошло на востоке Грузии

Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году

2025-09-18T16:06+0400

2025-09-18T16:06+0400

2025-09-18T16:53+0400

ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,08 было зафиксировано в 15:51 по тбилисскому времени в 11 км от города Дманиси (регион Квемо-Картли), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км. Эпицентр находился у села Согутло. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

