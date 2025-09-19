https://sputnik-georgia.ru/20250919/-ekspert-otsenil-riski-destabilizatsii-v-gruzii-v-khode-munitsipalnykh-vyborov-295012075.html

Эксперт оценил риски дестабилизации в Грузии в ходе муниципальных выборов

Эксперт оценил риски дестабилизации в Грузии в ходе муниципальных выборов

19.09.2025

По его словам, оппозиционные силы открыто заявляют о намерении "свергнуть власть" в день голосования, что создает угрозу радикальных сценариев и уличного давления.Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Эксперт подчеркивает, что исход во многом будет зависеть от масштаба протестов в Тбилиси, действий радикалов и реакции правоохранительных органов. Он не исключает, что оппозиция может прибегнуть к неконституционным методам, используя улицу как инструмент давления.Особое внимание Капанадзе обращает на внешнее влияние. По его словам, ряд западных политиков и дипломатов поддерживает антиправительственные силы в Грузии, стремясь вернуть страну к одновекторной политике, напоминающей времена правления Михаила Саакашвили.Отдельно политолог оценил шансы мэра Тбилиси Кахи Каладзе, у которого, несмотря на протесты, позиции остаются сильными. По мнению эксперта, у действующего градоначальника нет серьезных конкурентов, и его переизбрание выглядит вероятным, если выборы пройдут без масштабных беспорядков.В завершение Капанадзе коснулся возможных решений Евросоюза об отмене безвизового режима для граждан Грузии. Он считает, что многое зависит от того, как страна пройдет через выборы, но напоминает: сам ЕС переживает кризис единства. Поэтому, по его мнению, мудрым шагом будет сохранить действующие договоренности и не создавать новых очагов напряженности.

