Трамп и Карл III наедине со стихией и спортивная панда: самые смешные фото недели

Президент Дональд Трамп беседует с королем Великобритании Карлом III на Восточной лужайке Виндзорского замка.
Солдат Королевского конного полка Королевской кавалерии седлает лошадь в Виндзоре.
Брайан Крэнстон вручает награду за выдающийся ток-сериал Стивену Колберту за "Позднее шоу со Стивеном Колбертом" на 77-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Участники на выставке автомобилей в рамках ралли на классических автомобилях "Петербург – LADA Классик Тур" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Человекоподобные роботы следуют за техниками, обучаясь профессиональным навыкам в зоне сбора данных центра инноваций в области искусственного интеллекта в Китае.
Защитник "Индианаполис Колтс" Кэм Байнум празднует перехват с талисманом "Индианаполис Колтс".
Люди прячутся от проливного дождя во время празднования Национального дня Каталонии в Барселоне.
Демарио Принс из Ямайки, Амин Буанани из Алжира и Сюй Чжои из Китая участвуют в мужском забеге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио.
Большая панда Ци Ин играет в футбол в зоопарке Чунцина в Китае.
Участники танцевального марша в поддержку акции "Кто владеет городом?" протестуют против упадка культуры в Берлине.
