Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250919/294989834.html
Трамп и Карл III наедине со стихией и спортивная панда: самые смешные фото недели
Трамп и Карл III наедине со стихией и спортивная панда: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 19.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-19T11:24+0400
2025-09-19T12:00+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/12/294990013_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_ed9e69a4958f1333e8e64d615b197e0a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/12/294990013_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_736eb04b11be9db7ffd49d37177c31b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Трамп и Карл III наедине со стихией и спортивная панда: самые смешные фото недели

11:24 19.09.2025 (обновлено: 12:00 19.09.2025)
Подписаться
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Evan Vucci

Президент Дональд Трамп беседует с королем Великобритании Карлом III на Восточной лужайке Виндзорского замка.

Президент Дональд Трамп беседует с королем Великобритании Карлом III на Восточной лужайке Виндзорского замка. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Evan Vucci

Президент Дональд Трамп беседует с королем Великобритании Карлом III на Восточной лужайке Виндзорского замка.

© AP Photo / Kin Cheung

Солдат Королевского конного полка Королевской кавалерии седлает лошадь в Виндзоре.

Солдат Королевского конного полка Королевской кавалерии седлает лошадь в Виндзоре. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Kin Cheung

Солдат Королевского конного полка Королевской кавалерии седлает лошадь в Виндзоре.

© AP Photo / Chris Pizzello

Брайан Крэнстон вручает награду за выдающийся ток-сериал Стивену Колберту за "Позднее шоу со Стивеном Колбертом" на 77-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

Брайан Крэнстон вручает награду за выдающийся ток-сериал Стивену Колберту за &quot;Позднее шоу со Стивеном Колбертом&quot; на 77-й церемонии вручения премии &quot;Эмми&quot; в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Chris Pizzello

Брайан Крэнстон вручает награду за выдающийся ток-сериал Стивену Колберту за "Позднее шоу со Стивеном Колбертом" на 77-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

© photo: Sputnik / Artem Pryahin / Перейти в фотобанк

Участники на выставке автомобилей в рамках ралли на классических автомобилях "Петербург – LADA Классик Тур" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Участники на выставке автомобилей в рамках ралли на классических автомобилях &quot;Петербург – LADA Классик Тур&quot; на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Artem Pryahin
/
Перейти в фотобанк

Участники на выставке автомобилей в рамках ралли на классических автомобилях "Петербург – LADA Классик Тур" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

© Getty Images / VCG/Zhejiang Daily Press Group/Ni Yanqiang, Wang Jianlong

Человекоподобные роботы следуют за техниками, обучаясь профессиональным навыкам в зоне сбора данных центра инноваций в области искусственного интеллекта в Китае.

Человекоподобные роботы следуют за техниками, обучаясь профессиональным навыкам в зоне сбора данных центра инноваций в области искусственного интеллекта в Китае. - Sputnik Грузия
5/10
© Getty Images / VCG/Zhejiang Daily Press Group/Ni Yanqiang, Wang Jianlong

Человекоподобные роботы следуют за техниками, обучаясь профессиональным навыкам в зоне сбора данных центра инноваций в области искусственного интеллекта в Китае.

© AP Photo / Michael Conroy

Защитник "Индианаполис Колтс" Кэм Байнум празднует перехват с талисманом "Индианаполис Колтс".

Защитник &quot;Индианаполис Колтс&quot; Кэм Байнум празднует перехват с талисманом &quot;Индианаполис Колтс&quot;. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Michael Conroy

Защитник "Индианаполис Колтс" Кэм Байнум празднует перехват с талисманом "Индианаполис Колтс".

© AP Photo / Emilio Morenatti

Люди прячутся от проливного дождя во время празднования Национального дня Каталонии в Барселоне.

Люди прячутся от проливного дождя во время празднования Национального дня Каталонии в Барселоне. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

Люди прячутся от проливного дождя во время празднования Национального дня Каталонии в Барселоне.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

Демарио Принс из Ямайки, Амин Буанани из Алжира и Сюй Чжои из Китая участвуют в мужском забеге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио.

Демарио Принс из Ямайки, Амин Буанани из Алжира и Сюй Чжои из Китая участвуют в мужском забеге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Демарио Принс из Ямайки, Амин Буанани из Алжира и Сюй Чжои из Китая участвуют в мужском забеге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио.

© Getty Images / VCG/Li Hongbo

Большая панда Ци Ин играет в футбол в зоопарке Чунцина в Китае.

Большая панда Ци Ин играет в футбол в зоопарке Чунцина в Китае. - Sputnik Грузия
9/10
© Getty Images / VCG/Li Hongbo

Большая панда Ци Ин играет в футбол в зоопарке Чунцина в Китае.

© Getty Images / Craig Stennett

Участники танцевального марша в поддержку акции "Кто владеет городом?" протестуют против упадка культуры в Берлине.

Участники танцевального марша в поддержку акции &quot;Кто владеет городом?&quot; протестуют против упадка культуры в Берлине. - Sputnik Грузия
10/10
© Getty Images / Craig Stennett

Участники танцевального марша в поддержку акции "Кто владеет городом?" протестуют против упадка культуры в Берлине.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0