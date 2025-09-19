Грузия
Более полумиллиона человек вышли на акции протеста во Франции
Более полумиллиона человек вышли на акции протеста во Франции
В четверг по всей Франции прошли массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и... 19.09.2025, Sputnik Грузия
В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире.Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер-министр Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.
Более полумиллиона человек вышли на акции протеста во Франции

15:34 19.09.2025
В четверг по всей Франции прошли массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга
В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире.
Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер-министр Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.
Протестующий держит факел во время многотысячного марша по центру Парижа во время демонстраций.

Протестующий держит факел во время многотысячного марша по центру Парижа во время демонстраций.

Полицейские на месте демонстрации в Париже.

Полицейские на месте демонстрации в Париже.

Полицейские во время акции протеста на одной из улиц в Париже. Забастовки вызваны волной недовольства населения мерами жесткой экономии, предложенными правительством.

Полицейские во время акции протеста на одной из улиц в Париже. Забастовки вызваны волной недовольства населения мерами жесткой экономии, предложенными правительством.

Член профсоюза железнодорожников SUD на забастовке против бюджетной реформы.

Член профсоюза железнодорожников SUD на забастовке против бюджетной реформы.

Демонстрация против сокращения бюджета, Париж.

Демонстрация против сокращения бюджета, Париж.

Протестующий бежит от слезоточивого газа во время демонстрации.

Протестующий бежит от слезоточивого газа во время демонстрации.

Участники акции протеста на одной из улиц в Париже.

Участники акции протеста на одной из улиц в Париже.

Полицейские во время продолжающихся забастовок и протестов в Париже.

Полицейские во время продолжающихся забастовок и протестов в Париже.

Полицейские во время продолжающихся забастовок и протестов во Франции.

Полицейские во время продолжающихся забастовок и протестов во Франции.

