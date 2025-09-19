https://sputnik-georgia.ru/20250919/295006203.html

Более полумиллиона человек вышли на акции протеста во Франции

Sputnik Грузия

В четверг по всей Франции прошли массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и... 19.09.2025, Sputnik Грузия

В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире.Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер-министр Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.

