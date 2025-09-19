https://sputnik-georgia.ru/20250919/295009093.html
Глава МИД России: Киев не заинтересован в долговременном урегулировании конфликта
Глава МИД России: Киев не заинтересован в долговременном урегулировании конфликта
Сергей Лавров отметил, что активность Европы нацелена на подрыв прогресса, который стал четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске 19.09.2025, Sputnik Грузия
Тбилиси, 19 сен – Sputnik. Запад не собирается менять режим Владимира Зеленского, но его план заключается в том, чтобы оккупировать часть Украины, которая останется под контролем Киева после урегулирования, передают слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова РИА Новости.Глава МИД России также отметил, что европейские политики совместными усилиями пытаются сломать те подходы по урегулированию, который президент США Дональд Трамп сформулировал на Аляске.При этом он подчеркнул, что Москва не единожды реагировала на то, как Европа пытается выстраивать свою линию по украинскому вопросу.Ранее глава МИД России заявлял, что Киев прямо показывает, что он не заинтересован в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта."Цели, которые остаются у нынешнего украинского руководства, а эти цели, безусловно, подогреваются западными спонсорами киевского режима, направлены против тех усилий, которые предпринимает президент Трамп", – сказал Лавров на пресс-конференции в августе.Он также отметил, что есть достаточно признаков того, что активность Европы нацелена на подрыв прогресса, который стал четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске. И высказал надежду, что данный курс Европы потерпит провал.
Глава МИД России: Киев не заинтересован в долговременном урегулировании конфликта
Сергей Лавров отметил, что активность Европы нацелена на подрыв прогресса, который стал четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске
Тбилиси, 19 сен – Sputnik.
Запад не собирается менять режим Владимира Зеленского, но его план заключается в том, чтобы оккупировать часть Украины, которая останется под контролем Киева после урегулирования, передают слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова РИА Новости
.
"Ту часть Украины, которая останется под контролем нынешнего режима, а они его не собираются менять, они хотят ее оккупировать и поддерживать дальше это нацистское образование, которое сейчас возглавляет Зеленский", – заявил он в интервью программе "Большая игра" на российском "Первом канале".
Глава МИД России также отметил, что европейские политики совместными усилиями пытаются сломать те подходы по урегулированию, который президент США Дональд Трамп сформулировал на Аляске.
При этом он подчеркнул, что Москва не единожды реагировала на то, как Европа пытается выстраивать свою линию по украинскому вопросу.
Ранее глава МИД России заявлял, что Киев прямо показывает, что он не заинтересован в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта.
"Цели, которые остаются у нынешнего украинского руководства, а эти цели, безусловно, подогреваются западными спонсорами киевского режима, направлены против тех усилий, которые предпринимает президент Трамп", – сказал Лавров на пресс-конференции в августе.
Он также отметил, что есть достаточно признаков того, что активность Европы нацелена на подрыв прогресса, который стал четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске. И высказал надежду, что данный курс Европы потерпит провал.