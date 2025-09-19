https://sputnik-georgia.ru/20250919/avariya-na-gazoprovode-tysyachi-abonentov-ostalis-bez-gaza-v-tbilisi-295000855.html

Авария на газопроводе: тысячи абонентов остались без газа в Тбилиси

Авария на газопроводе: тысячи абонентов остались без газа в Тбилиси

Sputnik Грузия

Проводятся восстановительные работы, газоснабжение будет восстановлено с 10:00 до 21:00 поэтапно 19.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-19T10:30+0400

2025-09-19T10:30+0400

2025-09-19T10:47+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23829/30/238293048_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2984278eb74b85d2ced1ff42666dcd6c.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Более 17 тысяч абонентов в районе Дигоми и Глдани в Тбилиси остаются без газоснабжения из-за аварии на газопроводе, сообщили в газораспределительной компании Tbilisi Energy. Подача газа приостановлена с 00:15 19 сентября. Газ не подается не только в жилые дома и квартиры, но и в детские сады, школы, университеты, медицинские учреждения, гостиницы, торговые объекты и объекты питания, расположенные в этих районах. По информации компании, газоснабжение будет восстановлено с 10:00 до 21:00 поэтапно. Tbilisi Energy приносит извинения за причиненные неудобства. Компания также призывает абонентов быть внимательными, не оставлять газовые краны в открытом состоянии и в случае утечки газа звонить на горячую линию или в службу быстрого реагирования – 114.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси