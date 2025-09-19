https://sputnik-georgia.ru/20250919/avariya-na-gazoprovode-tysyachi-abonentov-ostalis-bez-gaza-v-tbilisi-295000855.html
Авария на газопроводе: тысячи абонентов остались без газа в Тбилиси
Авария на газопроводе: тысячи абонентов остались без газа в Тбилиси
19.09.2025
2025-09-19T10:30+0400
2025-09-19T10:30+0400
2025-09-19T10:47+0400
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Более 17 тысяч абонентов в районе Дигоми и Глдани в Тбилиси остаются без газоснабжения из-за аварии на газопроводе, сообщили в газораспределительной компании Tbilisi Energy. Подача газа приостановлена с 00:15 19 сентября. Газ не подается не только в жилые дома и квартиры, но и в детские сады, школы, университеты, медицинские учреждения, гостиницы, торговые объекты и объекты питания, расположенные в этих районах. По информации компании, газоснабжение будет восстановлено с 10:00 до 21:00 поэтапно. Tbilisi Energy приносит извинения за причиненные неудобства. Компания также призывает абонентов быть внимательными, не оставлять газовые краны в открытом состоянии и в случае утечки газа звонить на горячую линию или в службу быстрого реагирования – 114.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
10:30 19.09.2025 (обновлено: 10:47 19.09.2025)
Проводятся восстановительные работы, газоснабжение будет восстановлено с 10:00 до 21:00 поэтапно
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Более 17 тысяч абонентов в районе Дигоми и Глдани в Тбилиси остаются без газоснабжения из-за аварии на газопроводе, сообщили в газораспределительной компании Tbilisi Energy.
Подача газа приостановлена с 00:15 19 сентября.
Газ не подается не только в жилые дома и квартиры, но и в детские сады, школы, университеты, медицинские учреждения, гостиницы, торговые объекты и объекты питания, расположенные в этих районах.
По информации компании, газоснабжение будет восстановлено с 10:00 до 21:00 поэтапно.
Tbilisi Energy приносит извинения за причиненные неудобства. Компания также призывает абонентов быть внимательными, не оставлять газовые краны в открытом состоянии и в случае утечки газа звонить на горячую линию или в службу быстрого реагирования – 114.