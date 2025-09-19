https://sputnik-georgia.ru/20250919/dozhdi-i-grozy-prodolzhatsya-v-gruzii-i-na-vykhodnykh--novyy-prognoz-sinoptikov-295003988.html

Дожди и грозы продолжатся в Грузии и на выходных – новый прогноз синоптиков

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Дожди, град, грозы и сильный ветер продлятся на западе Грузии до второй половины дня 21 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. На море высока вероятность шторма в 4-6 баллов. Ожидаемые осадки могут привести к значительному увеличению уровня воды в реках Западной Грузии, вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как высокий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

