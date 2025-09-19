https://sputnik-georgia.ru/20250919/dvizhenie-transporta-ogranichat-v-tbilisi-v-svyazi-s-prazdnovaniem-dnya-goroda-294998654.html

Движение транспорта ограничат в Тбилиси в связи с празднованием дня города

Движение транспорта ограничат в Тбилиси в связи с празднованием дня города

19.09.2025

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Движение автомобилей и общественного транспорта будет ограничено с 12:00 19 сентября до 12:00 22 сентября в период подготовительных работ и мероприятий, приуроченных к празднованию дня города "Тбилисоба-2025", сообщили в мэрии Тбилиси. Один из самых любимых праздников жителей и гостей Тбилиси – День города "Тбилисоба" – пройдет 20-21 сентября, а не традиционно в октябре. Причиной переноса даты празднования стали выборы в местные органы самоуправления, которые пройдут в стране 4 октября. Ограничение распространится на участок дороги от территории, прилегающей к автозаправке "Виссол" до пересечения улиц Косты Хетагурова и Гурама Сагарадзе. В указанный период движение транспортных средств от набережной Ноэ Жордания до моста Николоза Бараташвили и в обратном направлении останется без изменений. Кроме того, будет полностью ограничено движение от улицы Шоты Гамцемлидзе до улицы Косты Хетагурова. Транспорт будет двигаться по улице Нино Чхеидзе. Что касается общественного транспорта, то автобусы № 323, 333, 359, 395 и маршрутные такси № 462, 522 и 536 будут курсировать от улицы Джавахишвили до улицы Бараташвили через набережную Ноэ Жордания, после чего перейдут на улицу Бараташвили через одноименный мост. В обратном направлении они также будут курсировать по набережной Ноэ Жордания и перейдут на улицу Джавахишвили, после чего будут работать по установленной схеме. В этом году "Тбилисоба" пройдет на улицах Атонели, Италии, Хазини, Пхови, Пурцеладзе и в парке Рике. Организаторы устроят кинотеатр под открытым небом, шествие сказочных героев, фестиваль сладостей, Тбилисский базар, выставки-продажи "Тбилисское разнообразие" и "Попробуй Тбилиси на вкус". Впервые День города в Тбилиси отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. С 1995-го его возродили и проводят ежегодно в первые выходные октября. С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды празднование Дня города было отменено – в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

