Финансовые технологии и развитие Среднего коридора – масштабный саммит пройдет в Грузии

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Будущие финансовые технологии, развитие инновационной инфраструктуры региона и Среднего коридора как важнейшего хаба глобальной торговли и цифровых финансов обсудят в ходе крупнейшего финансового саммита, который пройдет в Тбилиси 22-23 октября, сообщил Нацбанк Грузии. Масштабное международное мероприятие, на которое съедутся экономисты со всего мира, впервые пройдет в Тбилиси в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути". В нем примут участие лидеры финтех-индустрии и финансового сектора, представители крупных компаний и эксперты, приглашенные из разных стран мира. Мероприятие совместно с Нацбанком Грузии организовано министерством экономики и устойчивого развития страны, а также Сингапурской глобальной сетью финансов и технологий (GFTN). В рамках двухдневного саммита пройдут различные сессии и панельные дискуссии. Также запланированы двусторонние деловые встречи между представителями компаний различных отраслей, участвующими в форуме. Тбилисский финансовый саммит входит в серию мероприятий Сингапурской глобальной сети финансов и технологий GFTN, местом проведения которых организация выбрала Грузию. Таким образом, Грузия становится частью этой сети. Сеть GFTN зародилась в Сингапуре и объединяет многолетний опыт успешной деятельности, который впоследствии получил развитие в различных странах Азии и Европы. Форум Шелкового пути "Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет в Тбилиси 22-23 октября уже в пятый раз. В нем примут участие до 2 тысяч делегатов из разных стран. Главная тема и слоган форума в этом году: Invest in Connectivity – Grow in Stability ("Инвестируй в связность – развивайся в стабильности"). Расходы Минэкономики Грузии на двухдневные мероприятия превысят 1,9 миллиона лари. В представительном мероприятии примут участие высокопоставленные политики, представители бизнес-сектора и международных организаций, премьеры и вице-премьеры стран региона, отраслевые министры государств за пределами региона, ведущие глобальные компании, международные финансовые институты и эксперты мирового уровня. "Тбилисский форум Шелкового пути" уже зарекомендовал себя в качестве высокоуровневой международной платформы как для диалога между правительствами разных стран, так и для многостороннего сотрудничества государств, международных организаций и бизнеса. Форум также является важной дискуссионной площадкой, где обсуждаются международные торгово-экономические отношения, транспортно-логистические связи между Европой и Азией, в том числе роль Среднего коридора и вопросы дальнейшего развития его функций, а также новые программы и проекты в различных секторах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

