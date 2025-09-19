https://sputnik-georgia.ru/20250919/gruziya-zainteresovana-v-uglublenii-sotrudnichestva-s-oae--premer-295011117.html

Грузия заинтересована в углублении сотрудничества с ОАЭ – премьер

Грузия заинтересована в углублении сотрудничества с ОАЭ – премьер

Sputnik Грузия

ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива 19.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-19T20:50+0400

2025-09-19T20:50+0400

2025-09-19T21:22+0400

экономика

грузия

новости

оаэ

ираклий кобахидзе

мариам квривишвили

батуми

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/13/295010929_0:44:840:517_1920x0_80_0_0_569abd6845ee97f853d7806d014fe308.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузия заинтересована в углублении связей с ОАЭ на фоне тесного экономического и политического сотрудничества между странами, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на встрече с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном в Тбилиси. Глава ОАЭ прибыл в Тбилиси 19 сентября с официальным визитом. По словам Кобахидзе, Грузия впервые принимает делегацию ОАЭ во главе с президентом, что является для страны большой честью. В Тбилисском международном аэропорту состоялась официальная церемония встречи, где президента ОАЭ встретил премьер-министр Грузии. Прозвучали государственные гимны двух стран. "Ваш визит в Грузию – это для нас проявление интереса к нашей стране, и мы это очень ценим. У нас очень хорошая динамика в отношениях, очень тесное политическое и экономическое сотрудничество. Мы максимально заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества и партнерства между нашими двумя странами по всем направлениям", – заявил Кобахидзе. На встрече была отмечена позитивная динамика развития политического и экономического сотрудничества между странами. Глава правительства подчеркнул особую значимость визита шейха и отметил, что он заложит прочную основу для нашего дальнейшего плодотворного взаимодействия по всем направлениям. По словам Кобахидзе, арабские компании активно присутствуют в Грузии. Кобахидзе поблагодарил главу ОАЭ за поддержку, отметив, что правительство Грузии высоко ценит и сотрудничество в рамках развития сухого порта в Тбилиси. Премьер выразил надежду на дальнейшее развитие подобных инициатив. В свою очередь арабский шейх подчеркнул тесное сотрудничество ОАЭ с Грузией в различных областях, в том числе растущую динамику торговых связей и общее видение двух стран важности мира и стабильности. По словам Мухаммада бен Заида Аль Нахайяна, между Грузией и ОАЭ существует тесная связь, что в будущем будет подтверждено углублением сотрудничества между странами и реализацией еще многих проектов, особенно в сферах торговли, бизнеса, экономики, промышленности и энергетики. "А также в секторах, являющихся приоритетными для обеих стран. Хотелось бы отметить рост товарооборота между нашими странами, который достигает миллионов долларов. Это сотрудничество имеет масштабный характер, и нет сомнений в том, что экономическое взаимодействие между двумя странами будет продолжаться, особенно в сфере транспорта", – сказал он. Во встрече в расширенном формате, которая прошла в администрации правительства, приняли участие члены кабинетов министров двух стран. По итогам встречи министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и основатель и председатель Eagle Hills Group Мохамед Алабар обменялись соглашениями, предусматривающими реализацию в Грузии двух масштабных инвестиционных проектов стоимостью 6 миллиардов долларов. Инвестиция Emaar Properties/Eagle Hills В рамках визита премьер-министра Ираклия Кобахидзе в ОАЭ 26-27 января 2025 года был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, которая инвестирует в страну 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим вложением в истории Грузии. На эти деньги будет реализован проект многофункциональной застройки и создана многофункциональная инфраструктура как в Тбилиси, так и на черноморских курортах Грузии – в Батуми и Гонио (АР Аджария). Инвестиция будет распределена примерно на пять лет, до завершения проекта. Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки. Грузия и ОАЭ Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. С лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну. ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Страны связывают соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. В рамках документа 95% экспортной продукции обеих стран освобождены от налогов. Согласно соглашению, ОАЭ открыли свой рынок для произведенных в Грузии продуктов, таких как говядина и баранина, мед, орехи, минеральная вода, основная часть плодоовощных консервов, безалкогольные напитки, азотные удобрения, текстильные изделия и др. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

оаэ

батуми

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, оаэ, ираклий кобахидзе, мариам квривишвили, батуми, тбилиси