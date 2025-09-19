https://sputnik-georgia.ru/20250919/kak-idet-stroitelstvo-iskusstvennogo-ostrova-batumi-aylend-294998509.html

Как идет строительство искусственного острова "Батуми Айленд"

Как идет строительство искусственного острова "Батуми Айленд"

19.09.2025

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Строительство искусственного острова "Батуми Айленд" в черноморском регионе Грузии Аджария завершено, и теперь начинается активная фаза строительства зданий на острове.В черноморском курортном городе Батуми планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа. Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций. Строительство "Батуми Айленд" начато в сентябре 2022 года. На данный момент в эксплуатацию уже принята территория площадью 26 гектаров, и таким образом завершена первая фаза строительства. С сентября 2025 года на этой территории планируется начать строительство двух ультрасовременных многофункциональных зданий, включающих жилые апартаменты, гостиницы, открытые и закрытые бассейны, фитнес-центры, развлекательные и оздоровительные зоны, торговый центр и так далее. Решением правительства и соответствующим постановлением компании предоставлено право застроить участок площадью 90 га в поселениях Барцхана и Тамар в Батуми. Согласно проекту, на острове появятся общественные пляжи, зоны активного и пассивного отдыха, аквапарки, променады, приморский бульвар, яхт-клуб, образовательные заведения, торговые центры, гостиницы и жилые дома. Представленная концепция предполагает привлечение масштабных инвестиций и расширение административных границ Батуми, что означает избавление города от существующей застройки и укрепление его береговой линии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

