Какой сегодня церковный праздник: 19 сентября 2025

По православному церковному календарю 19 сентября отмечают день воспоминания чуда, совершенного святым Архистратигом Михаилом в Хонех 19.09.2025, Sputnik Грузия
По церковному календарю 19 сентября отмечают также день памяти святых Евдоксия, Зинона, Макария, Ромила, Архиппа, Фавста, Авива, Кирилла, Давида и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Память чуда, совершенного Архистратигом в ХонехПо церковному календарю 19 сентября вспоминают чудо, совершенное Архистратигом Михаилом в Хонех в IV веке.Архангела Михаила, который по учению Церкви возглавляет небесное ангельское воинство, называют еще и "архистратигом" (главнокомандующим).По преданию, дочь жителя города Иераполя (на западе Малой Азии) тяжело болела – она не могла говорить. Несчастный отец, потеряв всякую надежду, будучи язычником, обратился с молитвой к архангелу Михаилу, и тот, явившись, поведал, что девушку исцелит вода из источника, протекающего недалеко от города.Девушка действительно обрела дар речи, и вся семья приняла крещение, а глава семьи у целебного источника построил храм имени Архистратига Михаила. К роднику за исцелением стали приходить не только христиане, но и язычники.Пономарем в храме в то время служил некий Архипп. Своей проповедью, а также примером благочестивой жизни он многих обратил в христианство. Язычникам это не понравилось, и они решили уничтожить христианский храм. Соединив две горные реки в одно русло, они направили поток на церковь.Архипп увидел, что катастрофа неминуема, и стал просить Архангела о помощи. Архистратиг, явившись, ударом своего жезла открыл широкую расселину в горе и направил туда бурлящие воды. Место, где свершилось чудо, назвали Хоны, что значит "расселина", "отверстие".Евдоксий, Зинон, Макарий и другиеПо церковному календарю 19 сентября поминают мучеников Евдоксия, Зинона, Макария и их дружину, пострадавших за веру при Максимиане Галерии (293-311).Евдоксий, занимавший в императорских войсках должность военачальника, был христианином, как его друг Зинон и его домоправитель Макарий. После издания указа о предании христиан смерти, Евдоксий, как и многие другие знатные сановники, бежавшие в разные страны, бросив имущество, скрылся в Мелитине Армянской.Правитель Мелитины послал воинов разыскивать Евдоксия, которые, встретив военачальника, одетого в бедную одежду, его не узнали. Святой, пригласив воинов в дом, накормил их и предоставил ночлег, а утром сообщил, что он тот, кого они ищут.Надев воинскую одежду, Евдоксий пошел с воинами к правителю. Исповедник, бросив правителю в лицо воинский пояс, твердо отказался отречься. Его примеру последовали более тысячи воинов, присутствующих на суде. По приказу императора, Евдоксия, как и других военачальников, сначала подвергли жестоким пыткам, а затем казнили.Зинона и Макария, исповедавших себя христианами, обезглавили. Произошло это примерно в 311-312 году.РомилПо церковному календарю 19 сентября поминают мученика Ромила, пострадавшего во время правления Траяна (98-117).Будущий святой был военачальником, приближенным к императору. Троян во время пребывания на Востоке, с целью усмирения народностей, восставших против римлян: иверов, арабов, сарматов, в 107 и 115-м, проверяя численность своих войск, обнаружил в них до 11 тысяч христиан.Император отправил воинов-христиан с позором в ссылку в Армению. Ромул, осудив уменьшение численности войска во время войны, обвинил Трояна в безбожии и открыто признал себя христианином.Император, разгневавшись, подверг мученика жестоким пыткам и затем обезглавил. По приказу Трояна казнили и воинов-христиан, посланных в ссылку в Армению.АрхиппПо церковному календарю 19 сентября поминают преподобного Архиппа.Родился будущий святой в благочестивой семье в городе Иераполе. В 10 лет он пришел в храм Архангела Михаила и остался там пономарем. Преподобный вел аскетический образ жизни, постоянно пребывая в посте и молитвах, и крестил многих язычников, приходивших к целебному источнику.Язычники не раз пытались убить святого, но Господь спасал его каждый раз. Однажды идолопоклонники задумали, затопив местность, уничтожить храм, а вместе с ним погубить и Архиппа.Узнав об этом, преподобный стал молить Архангела спасти церковь и источник, и стал свидетелем чуда, совершенного святым Михаилом в Хонех. Преподобный мирно скончался в 70 лет.Святые мученикиПо церковному календарю 19 сентября поминают пресвитера Фавста, диакона Авива и других мучеников, пострадавших за веру во время правления Декия (249 - 251).Во время преследования христиан в Александрии, пресвитер Фавст, диакон Авив и другие мученики мужественно исповедали себя перед правителем Валерием христианами. Их казнили примерно в 250 году.Епископ ГортинскийПо церковному календарю 19 сентября поминают священномученика Кирилла, епископа Гортинского, пострадавшего за веру во время правления Диоклетиане и его соправителе Максимиане (284-305).Его схватили как христианина и, судив, бросили в темницу. Ночью Кирилл, услышав голос, повелевавший ему идти в Рим, нашел двери тюрьмы утром открытыми.По дороге в Рим, где Кирилл своей проповедью оказал большую помощь Церкви, священномученику было видение, в котором ему предсказали два венца – святительский и мученический.Священномученик, когда начали преследовать христиан, отправился в Иерусалим, чтобы поддержать там находящихся христиан. По дороге ему вновь было видение, в котором повелевали не миновать Крит.Прибыв на Крит, он был избран епископом города Гортины – ему было 60 лет. Гортинскую кафедру он возглавлял примерно 35 лет. Святителя казнили, когда начались новые гонения христиан. Святому отрубили голову в начале IV века в местности Ракса.Давид ЕрмопольскийПо церковному календарю 19 сентября поминают преподобного Давида Ермопольского, жившего в VI веке.Будущий святой, возглавлявший шайку разбойников в Ермопольской пустыне в Египте, совершил много убийств и других преступлений. Постарев, Давид, задумавшись о своей жизни, ужаснулся своим делам. Оставив банду, он ушел в монастырь для покаяния. Настоятель обители отказывался принять его в число братии, объясняя тем, что монастырская жизнь сурова.Игумен уступил после того, как Давид открыл ему, что он известный разбойник и, если ему не откроют двери монастыря для покаяния, он, вернувшись к прежней жизни, разорит обитель и перебьет монахов.Давид, став примерным монахом, превзошел суровыми подвигами всю братию. В конце жизни преподобный получил от Бога дар чудотворений и много лет исцелял больных и изгонял злых духов из бесноватых.ИмениныПо церковному календарю 19 сентября именины отмечают Фекла, Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Димитрий, Дионисий, Иоанн, Константин, Кирилл, Макар и Михаил.Материал подготовлен на основе открытых источников
