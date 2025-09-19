https://sputnik-georgia.ru/20250919/kongressmen-uilson-prodolzhaet-kritiku-gruzii-posle-provala-megobari-act--reaktsiya-tbilisi-295004581.html
Конгрессмен Уилсон продолжает критику Грузии после провала MEGOBARI Act – реакция Тбилиси
19.09.2025
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Конгрессмен Джо Уилсон является нанятым рупором, который взамен на деньги пытается создать информационный шум вокруг Грузии своими критическими заявлениями и инициативами, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.
Ранее автор законопроекта MEGOBARI Джо Уилсон на своей странице в соцсети сообщил, что инициированная им поправка о "Непризнании грузинского кошмара" включена в Акт об авторизации Государственного департамента США. А до этого конгрессмен встречался с лидерами бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которые находятся в Вашингтоне.
Новая идея пришла к конгрессмену после провала законопроекта MEGOBARI в Сенате, заявил Папуашвили. Он также напомнил о контракте "Нацдвижение" с американской лоббистской компанией на сумму 360 тысяч долларов, подчеркнув, что именно для подобных активностей и был заключен этот договор.
"Это также служит созданию информационного шума, подобного тому, который был в случае MEGOBARI Act, который уже два года крутится в разных кабинетах. И в итоге, после того как выяснилось, что этот акт не увидит солнечного света, как видно к Уилсону пришла новая идея, чтобы отработать финансирование", - заявил Папуашвили.
В тексте поправки указано, что ни один представитель США не должен предпринимать действий, направленных на признание правительства "Грузинской мечты".
"Я очень благодарен за то, что моя поправка о „Непризнании грузинского кошмара“ была принята для включения в Акт об авторизации Госдепартамента!", — написал Уилсон в соцсети, подчеркнув, что политика, оскорбляющая США при сближении с Китаем, Ираном и Россией, ведет страну к изоляции.
18 сентября поправку поддержал Комитет по иностранным делам Палаты представителей. Документ еще должен быть вынесен на голосование на пленарном заседании Палаты представителей.
Конгрессмен и сопредседатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон известен резкой критикой в адрес нынешних властей Грузии. Он является автором законопроекта MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), который предусматривает введение санкций против грузинских политиков и членов их семей за "откат от демократии".
Документ был инициирован еще при администрации Джо Байдена. В мае 2025 года Палата представителей США утвердила MEGOBARI Act, однако Сенат законопроект пока не одобрил.
Конгрессмен-демократ Стив Коэн заявил, что Сенат не примет MEGOBARI Act, несмотря на широкую поддержку, ссылаясь на проблемы, связанные с бизнесом и портовой сферой. По его словам, один человек смог заблокировать законопроект.
Провал MEGOBARI Act в Сенате премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал положительным событием, отметив, что законопроект был враждебен по отношению к грузинскому народу и государству. Он вновь подтвердил готовность нынешних властей перезагрузить отношения с США с чистого листа на основе конкретной дорожной карты и восстановить стратегическое партнерство.
Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.
Ограничения, но уже финансовые со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые по мнению администрации Байдена "противоречат принципам демократии".
После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси ни раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила.