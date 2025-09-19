https://sputnik-georgia.ru/20250919/kongressmen-uilson-prodolzhaet-kritiku-gruzii-posle-provala-megobari-act--reaktsiya-tbilisi-295004581.html

Конгрессмен Уилсон продолжает критику Грузии после провала MEGOBARI Act – реакция Тбилиси

Конгрессмен Уилсон продолжает критику Грузии после провала MEGOBARI Act – реакция Тбилиси

Sputnik Грузия

В тексте поправки указано, что ни один представитель США не должен предпринимать действий, направленных на признание правительства "Грузинской мечты" 19.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-19T19:59+0400

2025-09-19T19:59+0400

2025-09-19T19:59+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

вашингтон

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

госдепартамент сша

единое национальное движение

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/14/291028053_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_f48337cebe4d468e76f3847fd04fc741.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Конгрессмен Джо Уилсон является нанятым рупором, который взамен на деньги пытается создать информационный шум вокруг Грузии своими критическими заявлениями и инициативами, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Ранее автор законопроекта MEGOBARI Джо Уилсон на своей странице в соцсети сообщил, что инициированная им поправка о "Непризнании грузинского кошмара" включена в Акт об авторизации Государственного департамента США. А до этого конгрессмен встречался с лидерами бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которые находятся в Вашингтоне.Новая идея пришла к конгрессмену после провала законопроекта MEGOBARI в Сенате, заявил Папуашвили. Он также напомнил о контракте "Нацдвижение" с американской лоббистской компанией на сумму 360 тысяч долларов, подчеркнув, что именно для подобных активностей и был заключен этот договор. В тексте поправки указано, что ни один представитель США не должен предпринимать действий, направленных на признание правительства "Грузинской мечты". "Я очень благодарен за то, что моя поправка о „Непризнании грузинского кошмара“ была принята для включения в Акт об авторизации Госдепартамента!", — написал Уилсон в соцсети, подчеркнув, что политика, оскорбляющая США при сближении с Китаем, Ираном и Россией, ведет страну к изоляции. 18 сентября поправку поддержал Комитет по иностранным делам Палаты представителей. Документ еще должен быть вынесен на голосование на пленарном заседании Палаты представителей. Кто такой Джо Уилсон Конгрессмен и сопредседатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон известен резкой критикой в адрес нынешних властей Грузии. Он является автором законопроекта MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), который предусматривает введение санкций против грузинских политиков и членов их семей за "откат от демократии". Документ был инициирован еще при администрации Джо Байдена. В мае 2025 года Палата представителей США утвердила MEGOBARI Act, однако Сенат законопроект пока не одобрил. Конгрессмен-демократ Стив Коэн заявил, что Сенат не примет MEGOBARI Act, несмотря на широкую поддержку, ссылаясь на проблемы, связанные с бизнесом и портовой сферой. По его словам, один человек смог заблокировать законопроект. Провал MEGOBARI Act в Сенате премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал положительным событием, отметив, что законопроект был враждебен по отношению к грузинскому народу и государству. Он вновь подтвердил готовность нынешних властей перезагрузить отношения с США с чистого листа на основе конкретной дорожной карты и восстановить стратегическое партнерство. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые по мнению администрации Байдена "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси ни раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

вашингтон

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, вашингтон, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, госдепартамент сша, единое национальное движение, сша, джо байден