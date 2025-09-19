https://sputnik-georgia.ru/20250919/kurs-lari-na-pyatnitsu--27356-gel-294999676.html

Курс лари на пятницу – 2,7356 GEL/$

Курс лари на пятницу – 2,7356 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0213 лари лари по отношению к доллару 19.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-19T09:46+0400

2025-09-19T09:46+0400

2025-09-19T09:46+0400

колебание курса лари

курс лари к доллару на сегодня в грузии

курс доллара

экономика

грузия

новости

лари

лари

доллары

российский рубль

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/12/263686005_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_bbb81026aa4cc5067b57b488341a177a.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 сентября в размере 2,7356 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0213 лари лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, экономика, грузия, новости, лари, лари, доллары, российский рубль