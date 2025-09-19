Грузия
Курс лари на пятницу – 2,7356 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,7356 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0213 лари лари по отношению к доллару 19.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 сентября в размере 2,7356 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0213 лари лари по отношению к доллару.
Курс лари на пятницу – 2,7356 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0213 лари лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 сентября в размере 2,7356 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0213 лари лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 19 сентября
Кросс-курс основных валют на 19 сентября - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2025
Кросс-курс основных валют на 19 сентября
