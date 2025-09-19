https://sputnik-georgia.ru/20250919/lavrov-i-rubio-vstretyatsya-na-polyakh-80-y-sessii-genassamblei-oon-295009722.html

Лавров и Рубио встретятся на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН

Лавров и Рубио встретятся на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН

Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября 19.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 сен – Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио намерены встретиться в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, где они обсудят как двусторонние вопросы, так и темы международной повестки, передают слова постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи РИА Новости."Детали (планируемой встречи Лаврова и Рубио на площадке ООН – ред.) я пока приоткрыть не могу, потому что их нет. Понятно, что они будут обсуждать весь комплекс проблем – и двусторонних, и многосторонних. Повестки как таковой пока нет, но такая встреча планируется", – приводится цитата из интервью дипломата в Telegram-канале "Вести".Ранее в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале" Сергей Лавров отметил, что Россия хочет поддерживать диалог с США по различным каналам и видит ответное желание Вашингтона. Кроме того, как предположил министр, у стран будут дополнительные контакты по украинскому вопросу.Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

