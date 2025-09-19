Грузия
Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
экономика, грузия, новости, россия, сакстат
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2025 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 16,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат" (Грузстат).
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 11,8 миллиарда долларов, что на 9,7% больше данных за январь-август 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-август 2025 года

Показатель

Объем,

млн долларов

Рост,

%

Экспорт

4 448,2

6,7

Импорт

11 802,7

9,7

Всего

16 250,8

8,8

Экспорт составил 4,4 миллиарда долларов, что на 6,7% больше по сравнению с данными за восемь месяцев 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 7,4 миллиарда долларов, что на 11,5% больше аналогичного показателя прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т.д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-августе 2025 года

Товары

млн долларов

Рост/Падение

Легковые автомобили

1 728,3

16,9

Медные руды и концентраты

239,1

61,7

Спиртные напитки

172,0

-8,1

Вино

165,6

-15,8

Ферросплавы

137,1

-37,6

В январе-августе 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 61,7%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 23,5%, легковых авто – на 16,9%, необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 13,8%, азотных удобрений – на 8,5%, а также лекарств – на 7,1%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 37,6%, натуральных виноградных вин – на 15,8%, а также спиртных напитков – на 8,1%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-августе 2025 года

Товары

млн долларов

Рост/Падение

%

Легковые автомобили

2 422,6

9,5

Нефтепродукты

846,1

-4,0

Картины

481,4

182 827,4

Лекарства

451,5

8,5

Газ

277,6

7,6

За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 182 827,4%, легковых авто – на 9,5%, лекарств в упаковках – на 8,5%, а также нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 7,6%.
С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 52,9%, грузовых авто – на 21%, пруток из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 10,5%, а также нефти и нефтепродуктов – на 4%.

С кем торгует Грузия

Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-августе 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,9 миллиарда долларов, что составляет 12,2% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-августе 2025 года

Страны

млн долларов

Рост/Падение %

Турция

1 989,7

-4,7

США

1 863,5

33,9

Россия

1 705,5

4,3

Китай

1 421,1

15,0

Кыргызстан

946,1

26,3

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Армения и Великобритания.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
