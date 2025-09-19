https://sputnik-georgia.ru/20250919/naskolko-vyrosla-vneshnyaya-torgovlya-gruzii--novye-dannye-295005014.html

Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

В тройку главных торговых партнеров Грузии входят Турция, США и Россия 19.09.2025

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2025 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 16,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат" (Грузстат).За отчетный период в страну импортировали продукцию на 11,8 миллиарда долларов, что на 9,7% больше данных за январь-август 2024 года.Экспорт составил 4,4 миллиарда долларов, что на 6,7% больше по сравнению с данными за восемь месяцев 2024 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 7,4 миллиарда долларов, что на 11,5% больше аналогичного показателя прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т.д.В январе-августе 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 61,7%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 23,5%, легковых авто – на 16,9%, необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 13,8%, азотных удобрений – на 8,5%, а также лекарств – на 7,1%.В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 37,6%, натуральных виноградных вин – на 15,8%, а также спиртных напитков – на 8,1%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 182 827,4%, легковых авто – на 9,5%, лекарств в упаковках – на 8,5%, а также нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 7,6%.С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 52,9%, грузовых авто – на 21%, пруток из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 10,5%, а также нефти и нефтепродуктов – на 4%.С кем торгует ГрузияТурция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-августе 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,9 миллиарда долларов, что составляет 12,2% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Армения и Великобритания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

2025

Новости

