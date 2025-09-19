Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
В тройку главных торговых партнеров Грузии входят Турция, США и Россия
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2025 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 16,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат" (Грузстат).
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 11,8 миллиарда долларов, что на 9,7% больше данных за январь-август 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-август 2025 года
Показатель
Объем,
млн долларов
Рост,
%
Экспорт
4 448,2
6,7
Импорт
11 802,7
9,7
Всего
16 250,8
8,8
Экспорт составил 4,4 миллиарда долларов, что на 6,7% больше по сравнению с данными за восемь месяцев 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 7,4 миллиарда долларов, что на 11,5% больше аналогичного показателя прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т.д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-августе 2025 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение
Легковые автомобили
1 728,3
16,9
Медные руды и концентраты
239,1
61,7
Спиртные напитки
172,0
-8,1
Вино
165,6
-15,8
Ферросплавы
137,1
-37,6
В январе-августе 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 61,7%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 23,5%, легковых авто – на 16,9%, необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 13,8%, азотных удобрений – на 8,5%, а также лекарств – на 7,1%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 37,6%, натуральных виноградных вин – на 15,8%, а также спиртных напитков – на 8,1%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-августе 2025 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение
%
Легковые автомобили
2 422,6
9,5
Нефтепродукты
846,1
-4,0
Картины
481,4
182 827,4
Лекарства
451,5
8,5
Газ
277,6
7,6
За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 182 827,4%, легковых авто – на 9,5%, лекарств в упаковках – на 8,5%, а также нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 7,6%.
С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 52,9%, грузовых авто – на 21%, пруток из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 10,5%, а также нефти и нефтепродуктов – на 4%.
С кем торгует Грузия
Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-августе 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,9 миллиарда долларов, что составляет 12,2% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-августе 2025 года
Страны
млн долларов
Рост/Падение %
Турция
1 989,7
-4,7
США
1 863,5
33,9
Россия
1 705,5
4,3
Китай
1 421,1
15,0
Кыргызстан
946,1
26,3
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Армения и Великобритания.