Олимпийский чемпион Грузии будет ждать приговора в тюрьме

Олимпийский чемпион Грузии будет ждать приговора в тюрьме

19.09.2025

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения олимпийскому чемпиону, бывшему депутату "Грузинской мечты" Зурабу Звиадаури. Звиадаури был задержан в Тбилиси 17 сентября за незаконное ношение оружия. Ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры исходя из того, что он находился под залогом за тяжкое преступление и есть угроза совершения нового преступления. В августе 2021 года Звиадаури был фигурантом громкого уголовного дела. Его задержали по обвинению в умышленном убийстве. В декабре того же года Звиадаури освободили под залог в размере 50 тысяч лари. Приговор олимпийскому чемпиону должен был вынести суд присяжных. Убийство произошло в селе Цинандали 16 августа 2021 года. По данным следствия, ссора между молодыми людьми переросла в перестрелку, во время которой трое, в том числе брат олимпийского чемпиона Звиад Звиадаури, были убиты и еще двое ранены. После убийства брата Зураб Звиадаури открыл ответную стрельбу, в результате которой был убит Нико Кенчошвили. Звиадаури стал чемпионом Олимпийских игр в Афинах в 2004 году и принес Грузии первое олимпийское золото. В 2012-2016 годах он был депутатом парламента Грузии, а после работал в Государственной компании транспортировки газа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

