Параармлестлер из Грузии стал чемпионом мира в четвертый раз

Вахтанг Ахобадзе, страдающий ДЦП, стал в Грузии настоящей звездой после чемпионата мира 2024 года 19.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузинский параармрестлер Вахтанг Ахобадзе стал победителем чемпионата мира в Болгарии, победив в финале весовой категории до 60 кг соперника из России. С 10 по 23 сентября в Болгарии проходит чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу, на который собрались более 1,5 тысячи атлетов из 57 стран. Грузинский параспортсмен стал чемпионом мира уже в четвертый раз. Вахтанг Ахобадзе, страдающий ДЦП, стал в Грузии настоящей звездой после чемпионата мира 2024 года. Спортсмен завоевал золотую медаль первенства в Молдове. Но вместо толпы благодарных фанатов в аэропорту его встречала лишь мать. Видео одинокого чемпиона стало вирусным в социальных сетях. О сложном пути жителя Кутаиси с тяжелым диагнозом к спортивным вершинам узнали тысячи людей. Жители Грузии и эмигранты стали собирать параармрестлеру деньги, спонсоры подарили квартиру и автомобиль. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

