https://sputnik-georgia.ru/20250919/paraarmlestler-iz-gruzii-stal-chempionom-mira-v-chetvertyy-raz-294989511.html
Параармлестлер из Грузии стал чемпионом мира в четвертый раз
Параармлестлер из Грузии стал чемпионом мира в четвертый раз
Sputnik Грузия
Вахтанг Ахобадзе, страдающий ДЦП, стал в Грузии настоящей звездой после чемпионата мира 2024 года 19.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-19T11:51+0400
2025-09-19T11:51+0400
2025-09-19T11:57+0400
спорт
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/12/294989339_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_007ad2631170b7ba7594f59c84448751.jpg
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузинский параармрестлер Вахтанг Ахобадзе стал победителем чемпионата мира в Болгарии, победив в финале весовой категории до 60 кг соперника из России. С 10 по 23 сентября в Болгарии проходит чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу, на который собрались более 1,5 тысячи атлетов из 57 стран. Грузинский параспортсмен стал чемпионом мира уже в четвертый раз. Вахтанг Ахобадзе, страдающий ДЦП, стал в Грузии настоящей звездой после чемпионата мира 2024 года. Спортсмен завоевал золотую медаль первенства в Молдове. Но вместо толпы благодарных фанатов в аэропорту его встречала лишь мать. Видео одинокого чемпиона стало вирусным в социальных сетях. О сложном пути жителя Кутаиси с тяжелым диагнозом к спортивным вершинам узнали тысячи людей. Жители Грузии и эмигранты стали собирать параармрестлеру деньги, спонсоры подарили квартиру и автомобиль. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/12/294989339_112:0:1936:1368_1920x0_80_0_0_bf9a1d16d1415823759d04aea5b96583.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости
Параармлестлер из Грузии стал чемпионом мира в четвертый раз
11:51 19.09.2025 (обновлено: 11:57 19.09.2025)
Вахтанг Ахобадзе, страдающий ДЦП, стал в Грузии настоящей звездой после чемпионата мира 2024 года
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Грузинский параармрестлер Вахтанг Ахобадзе стал победителем чемпионата мира в Болгарии, победив в финале весовой категории до 60 кг соперника из России.
С 10 по 23 сентября в Болгарии проходит чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу, на который собрались более 1,5 тысячи атлетов из 57 стран.
Грузинский параспортсмен стал чемпионом мира уже в четвертый раз.
Вахтанг Ахобадзе, страдающий ДЦП, стал в Грузии настоящей звездой после чемпионата мира 2024 года.
Спортсмен завоевал золотую медаль первенства в Молдове. Но вместо толпы благодарных фанатов в аэропорту его встречала лишь мать. Видео одинокого чемпиона стало вирусным в социальных сетях.
О сложном пути жителя Кутаиси с тяжелым диагнозом к спортивным вершинам узнали тысячи людей. Жители Грузии и эмигранты стали собирать параармрестлеру деньги, спонсоры подарили квартиру и автомобиль.