https://sputnik-georgia.ru/20250919/ugrozy-evrosoyuza-v-adres-gruzii-neumestny-s-uchetom-ego-razobschennosti-295012464.html

Угрозы Евросоюза в адрес Грузии неуместны с учетом его разобщенности

Угрозы Евросоюза в адрес Грузии неуместны с учетом его разобщенности

Sputnik Грузия

Политолог Васо Капанадзе считает, что угроза отмены безвизового режима ЕС с Грузией звучит на фоне глубокого кризиса внутри самого Евросоюза. По его словам... 19.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-19T21:55+0400

2025-09-19T21:55+0400

2025-09-19T21:55+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

политика

брюссель

европа

васо капанадзе

пресс-центр

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/13/295012272_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0976f6491fe4c979be6c6042194296ac.jpg

Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Политолог напомнил слова Жозепа Борреля, который открыто признал: ЕС больше не является цельным союзом и рискует превратиться в "вассала США". Такой раскол, по мнению эксперта, делает позицию Евросоюза по отношению к Грузии еще менее предсказуемой.В этих условиях разговоры о возможной отмене безвиза выглядят скорее как инструмент давления, чем как продуманная политика. Капанадзе отмечает, что Брюссель сначала должен разобраться с собственными проблемами и только после этого формировать решения по внешнему направлению.Вместе с тем вероятность отмены безвизового режима он не исключает, особенно в зависимости от итогов муниципальных выборов 4 октября. Однако эксперт подчеркивает: сохранение действующих договоренностей станет более взвешенным и разумным шагом.По мнению Капанадзе, Грузии важно пройти через выборы без потрясений, а Евросоюзу – сохранить свое единство. Только в этом случае можно будет избежать дестабилизации и в Грузии, и в отношениях Тбилиси с Европой.

брюссель

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, брюссель, европа, васо капанадзе, пресс-центр, видео