https://sputnik-georgia.ru/20250919/ugrozy-evrosoyuza-v-adres-gruzii-neumestny-s-uchetom-ego-razobschennosti-295012464.html
Угрозы Евросоюза в адрес Грузии неуместны с учетом его разобщенности
Угрозы Евросоюза в адрес Грузии неуместны с учетом его разобщенности
Sputnik Грузия
Политолог Васо Капанадзе считает, что угроза отмены безвизового режима ЕС с Грузией звучит на фоне глубокого кризиса внутри самого Евросоюза. По его словам... 19.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-19T21:55+0400
2025-09-19T21:55+0400
2025-09-19T21:55+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
политика
брюссель
европа
васо капанадзе
пресс-центр
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/13/295012272_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0976f6491fe4c979be6c6042194296ac.jpg
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Политолог напомнил слова Жозепа Борреля, который открыто признал: ЕС больше не является цельным союзом и рискует превратиться в "вассала США". Такой раскол, по мнению эксперта, делает позицию Евросоюза по отношению к Грузии еще менее предсказуемой.В этих условиях разговоры о возможной отмене безвиза выглядят скорее как инструмент давления, чем как продуманная политика. Капанадзе отмечает, что Брюссель сначала должен разобраться с собственными проблемами и только после этого формировать решения по внешнему направлению.Вместе с тем вероятность отмены безвизового режима он не исключает, особенно в зависимости от итогов муниципальных выборов 4 октября. Однако эксперт подчеркивает: сохранение действующих договоренностей станет более взвешенным и разумным шагом.По мнению Капанадзе, Грузии важно пройти через выборы без потрясений, а Евросоюзу – сохранить свое единство. Только в этом случае можно будет избежать дестабилизации и в Грузии, и в отношениях Тбилиси с Европой.
брюссель
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/13/295012272_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fbf400fa0bd5ee33e4b65ec9698d25b2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, брюссель, европа, васо капанадзе, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, брюссель, европа, васо капанадзе, пресс-центр, видео
Угрозы Евросоюза в адрес Грузии неуместны с учетом его разобщенности
Политолог Васо Капанадзе считает, что угроза отмены безвизового режима ЕС с Грузией звучит на фоне глубокого кризиса внутри самого Евросоюза. По его словам, Брюссель сегодня далек от единства и переживает период серьезных внутренних противоречий
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Политолог напомнил слова Жозепа Борреля, который открыто признал: ЕС больше не является цельным союзом и рискует превратиться в "вассала США". Такой раскол, по мнению эксперта, делает позицию Евросоюза по отношению к Грузии еще менее предсказуемой.
В этих условиях разговоры о возможной отмене безвиза выглядят скорее как инструмент давления, чем как продуманная политика. Капанадзе отмечает, что Брюссель сначала должен разобраться с собственными проблемами и только после этого формировать решения по внешнему направлению.
Вместе с тем вероятность отмены безвизового режима он не исключает, особенно в зависимости от итогов муниципальных выборов 4 октября. Однако эксперт подчеркивает: сохранение действующих договоренностей станет более взвешенным и разумным шагом.
По мнению Капанадзе, Грузии важно пройти через выборы без потрясений, а Евросоюзу – сохранить свое единство. Только в этом случае можно будет избежать дестабилизации и в Грузии, и в отношениях Тбилиси с Европой.