В Грузии уточнили показатель экономического роста за второй квартал 2025 года

Наибольший рост в апреле-июне показали сферы информации и коммуникации, образования, а также отдыха и оздоровления

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии во втором квартале 2025 года, по предварительным данным, составил 7,3% по сравнению с апрелем-июнем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, средний рост экономики за второй квартал составил 7,1%. Во втором квартале 2024 года рост ВВП составил 9,7%.В текущих ценах ВВП во втором квартале 2025 года составил 25,3 миллиарда лари (9,2 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 4,8%, а ВВП на душу населения составил 2,5 тысячи долларов.Какие сферы экономики растутНаибольший рост в апреле-июне 2025 года показали сферы информации и коммуникации, образования, искусства, отдыха и развлечений, образования, здравоохранения и соцуслуг, а также информации и коммуникации.Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (-2,5%), строительства (-2,6%), подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (-7%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости и обрабатывающей промышленности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

