В Грузии уточнили показатель экономического роста за второй квартал 2025 года
Наибольший рост в апреле-июне показали сферы информации и коммуникации, образования, а также отдыха и оздоровления 19.09.2025, Sputnik Грузия
14:54 19.09.2025 (обновлено: 14:58 19.09.2025)
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии во втором квартале 2025 года, по предварительным данным, составил 7,3% по сравнению с апрелем-июнем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, средний рост экономики за второй квартал составил 7,1%. Во втором квартале 2024 года рост ВВП составил 9,7%.
В текущих ценах ВВП во втором квартале 2025 года составил 25,3 миллиарда лари (9,2 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 4,8%, а ВВП на душу населения составил 2,5 тысячи долларов.
Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в апреле-июне 2025 года показали сферы информации и коммуникации, образования, искусства, отдыха и развлечений, образования, здравоохранения и соцуслуг, а также информации и коммуникации.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост во втором квартале 2025 года
Сфера экономики
Рост, %
Информация и коммуникация
37,1
Образование
28,9
Отдых и развлечение
16,0
Здравоохранение
14,3
Административная деятельность
13,6
Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (-2,5%), строительства (-2,6%), подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (-7%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости и обрабатывающей промышленности.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП во втором квартале
Сфера экономики
Рост, %
Торговля
14,1
Операции с недвижимым имуществом
9,1
Обрабатывающая промышленность
8,9
Информация и коммуникация
7,5
Строительство
7,3