Власти Грузии резко раскритиковали решение Еврокомиссара не посещать Тбилиси

19.09.2025

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Чем дальше будут такие европейские бюрократы от Грузии, тем лучше для народа и будущего Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя решение комиссара Евросоюза по вопросам расширения Марты Кос не посещать Грузию в рамках своего турне по Южному Кавказу. Еврокомиссар Марта Кос в ходе визита на Южный Кавказ посетит Азербайджан и Армению, но не Грузию. В Еврокомиссии пояснили, что их позиция по Грузии уже неоднократно и ясно выражалась. Как отметил пресс-секретарь ЕК Гийом Мерсье, в Брюсселе выражают серьезную обеспокоенность демократическим регрессом и дальнейшим отдалением страны от европейского пути. Политика европейской бюрократии привела Европу к довольно тяжелому положению и негативным тенденциям, заявил в свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Но вместо решения внутренних проблем и развития сотрудничества Брюссель искусственно разрывает связи с такими странами, как Грузия, что, по мнению премьера, не соответствует объективным интересам Евросоюза. По его словам, отсюда видно, что европейская бюрократия управляется от начала до конца под диктовку внешних сил, а не исходя из интересов европейского общества, отметил Кобахидзе. Глава грузинского правительства выразил надежду, что после окончания конфликта на Украине политика Евросоюза изменится, подчеркнув готовность Грузии к перезагрузке отношений с Брюсселем. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Выборы в Грузии 2025: глава ЦИК призвал членов избирательных комиссий к нейтралитету>>В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

