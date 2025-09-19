https://sputnik-georgia.ru/20250919/vybory-2025-v-gruzii-s-kakim-aktivom-partii-nachali-predvybornuyu-kampaniyu-294998101.html

Выборы 2025 в Грузии: с каким активом партии начали предвыборную кампанию

Выборы 2025 в Грузии: с каким активом партии начали предвыборную кампанию

Sputnik Грузия

Из двенадцати партий, участвующих в октябрьских выборах в органы местного самоуправления Грузии, денежными и нематериальными активами обладают всего лишь пять... 19.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-19T16:56+0400

2025-09-19T16:56+0400

2025-09-19T17:12+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

антикоррупционное бюро

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23338/11/233381180_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_10b1361a74b8a3a212251440c698b733.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" к началу предвыборной кампании располагала 4,1 миллиона лари и активами на сумму 52,2 миллиона лари, а ее самый крупный конкурент "Сильная Грузия – Лело" – 518,9 тысячи лари и активом на сумму 57,1 тысячи лари, сообщает Антикоррупционное бюро. В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Предвыборная кампания стартовала 25 августа. Всего в выборах участвуют 12 партий. Согласно отчету бюро, самой богатой партией перед началом выборов была партия "Грузинская мечта", у которой в кассе к 25 августа было 4,1 миллиона лари, а ее нематериальные активы, среди которых здания и машины, составляли 52,2 миллиона лари. На втором месте – партия "Сильная Грузия – Лело" с 518,9 тысячи лари в кассе и активом на сумму 57,1 тысячи лари.У партии "Гахария – За Грузию" в кассе к началу предвыборной кампании было 345,7 тысячи лари, а нематериальные активы составили 28,3 тысячи лари. У партии "Новый политический центр – Гирчи" в кассе к 25 августа было 93,2 тысячи лари и активов на сумму 105,3 тысячи лари. У "Альянса патриотов" перед предвыборной кампании кампанией было 965,8 лари. Также у партии было нематериальных активов на сумму на 773,3 тысячи лари, включая стоимость автомобилей и офисов. У остальных партий вообще не было денег и активов к началу предвыборной кампании. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы в местные органы власти в грузии 2025, политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, антикоррупционное бюро