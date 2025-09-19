https://sputnik-georgia.ru/20250919/vybory-v-gruzii-2025-glava-tsik-prizval-chlenov-izbiratelnykh-komissiy-k-neytralitetu-294993985.html

Выборы в Грузии 2025: глава ЦИК призвал членов избирательных комиссий к нейтралитету

Выборы в Грузии 2025: глава ЦИК призвал членов избирательных комиссий к нейтралитету

Sputnik Грузия

Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны 19.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-19T09:01+0400

2025-09-19T09:01+0400

2025-09-19T09:01+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

политика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/10/264479666_0:0:1926:1083_1920x0_80_0_0_0d8946c28faa71897f8ed53f77ffc44c.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили обратился к сотрудникам окружных и участковых комиссий с призывом в предвыборный период соблюдать нейтралитет, в том числе и в социальных сетях. Грузинский сегмент социальных сетей часто является местом острых политических дискуссий и комментариев. Особенно напряженная ситуация наблюдается в предвыборный период и нередко в дискуссию включаются и члены комиссий. "Хочу рекомендовать членам окружных и участковых избирательных комиссий воздерживаться от действий, которые могут быть расценены как действия в поддержку или против какого-либо избирательного субъекта, в том числе от использования личной страницы в социальных сетях для политических призывов и агитации, от участия в предвыборных встречах партии/кандидата и максимально отделить свою профессиональную деятельность от политических процессов", – заявил Каландаришвили. Он также призвал членов комиссий в их работе соблюдать как Избирательный кодекс, так и принципы политического нейтралитета, добросовестности, независимости, беспристрастности, объективности и прозрачности, изложенные в Кодексе этики избирательной комиссии. "Соблюдение этих принципов, высоких этических стандартов будет способствовать дальнейшему повышению и укреплению доверия общества к избирательной администрации и, в целом, к избирательному процессу", – отметил Каландаришвили. К выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии 4 октября, открыт 3 051 избирательный участок, где работают 34 тысячи человек, из которых 25,8 тысячи были избраны избирательной администрацией, а остальные – назначены соответствующими уполномоченными партиями. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов — сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе — голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть — по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы в местные органы власти в грузии 2025, политика, грузия, новости