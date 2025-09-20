https://sputnik-georgia.ru/20250920/-tbilisoba-2025-gorod-govorit-na-yazyke-vkusa-i-traditsiy-295019716.html
Тбилисоба 2025: город говорит на языке вкуса и традиций
Тбилисоба 2025: город говорит на языке вкуса и традиций
Сегодня Тбилиси отмечает День города – на этот раз раньше привычной даты
2025-09-20T14:53+0400
2025-09-20T14:53+0400
2025-09-20T15:12+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/14/295017550_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e138aaffac7c3670a86fd801d1b85f4a.jpg
Несмотря на сильный ветер, праздничное настроение чувствуется повсюду: улицы украшены, звучит музыка, горожане и гости столицы гуляют и радуются.
тбилиси
14:53 20.09.2025 (обновлено: 15:12 20.09.2025)
Сегодня Тбилиси отмечает День города – на этот раз раньше привычной даты
Несмотря на сильный ветер, праздничное настроение чувствуется повсюду: улицы украшены, звучит музыка, горожане и гости столицы гуляют и радуются.
Тбилисоба проходит сразу на двух локациях – на площади Орбелиани и в парке Рике.
Праздничный Тбилиси встречает гостей с улыбкой.
Здесь можно найти даже кинотеатр под открытым небом!
Ярмарка традиций: ремесла, угощения.
Тбилисоба – когда город живёт в ритме сердца
Маленький участник большого праздника.
Здесь развернулись гастрономические ярмарки, где можно попробовать традиционные блюда грузинской кухни.
Вкус Тбилиси: аромат шашлыка и хлеба из тонэ.
Туристы с детьми наслаждаются праздником и культурой Тбилиси.
Старшее поколение делит радость праздника с молодыми!
Ну, как же без четвероногих гостей праздника, тем более когда ты с "бабочкой".
Тбилисоба не нуждается в афишах – её просто чувствуют!
