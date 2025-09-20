Грузия
Тбилисоба 2025: город говорит на языке вкуса и традиций
Тбилисоба 2025: город говорит на языке вкуса и традиций
Сегодня Тбилиси отмечает День города – на этот раз раньше привычной даты 20.09.2025, Sputnik Грузия
Несмотря на сильный ветер, праздничное настроение чувствуется повсюду: улицы украшены, звучит музыка, горожане и гости столицы гуляют и радуются.
14:53 20.09.2025 (обновлено: 15:12 20.09.2025)
Сегодня Тбилиси отмечает День города – на этот раз раньше привычной даты
Несмотря на сильный ветер, праздничное настроение чувствуется повсюду: улицы украшены, звучит музыка, горожане и гости столицы гуляют и радуются.
Тбилисоба проходит сразу на двух локациях – на площади Орбелиани и в парке Рике.

Праздничный Тбилиси встречает гостей с улыбкой.

Здесь можно найти даже кинотеатр под открытым небом!

Ярмарка традиций: ремесла, угощения.

Тбилисоба – когда город живёт в ритме сердца

Маленький участник большого праздника.

Здесь развернулись гастрономические ярмарки, где можно попробовать традиционные блюда грузинской кухни.

Вкус Тбилиси: аромат шашлыка и хлеба из тонэ.

Туристы с детьми наслаждаются праздником и культурой Тбилиси.

Старшее поколение делит радость праздника с молодыми!

Ну, как же без четвероногих гостей праздника, тем более когда ты с "бабочкой".

Тбилисоба не нуждается в афишах – её просто чувствуют!

