https://sputnik-georgia.ru/20250920/-tbilisoba-2025-gorod-govorit-na-yazyke-vkusa-i-traditsiy-295019716.html

Тбилисоба 2025: город говорит на языке вкуса и традиций

Тбилисоба 2025: город говорит на языке вкуса и традиций

Sputnik Грузия

Сегодня Тбилиси отмечает День города – на этот раз раньше привычной даты 20.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-20T14:53+0400

2025-09-20T14:53+0400

2025-09-20T15:12+0400

мультимедиа

фотоленты

новости грузии в фотографиях

новости в фотографиях

грузия

тбилиси

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/14/295017550_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e138aaffac7c3670a86fd801d1b85f4a.jpg

Несмотря на сильный ветер, праздничное настроение чувствуется повсюду: улицы украшены, звучит музыка, горожане и гости столицы гуляют и радуются.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, грузия, тбилиси, общество, фото