https://sputnik-georgia.ru/20250920/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-20-sentyabrya-2025-294812083.html

Какой сегодня церковный праздник: 20 сентября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 20 сентября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 20 сентября отмечают день памяти cвятых Евода, Онисифора, Евпсихия, Луки и других 20.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-20T01:01+0400

2025-09-20T01:01+0400

2025-09-20T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284822647_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1dab4a223aef4124ea076dac0a61c1a0.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.ЕводПо церковному календарю 20 сентября поминают cвятого Евода, апостола из числа 70-ти учеников Христа – первого епископа в Антиохии Сирийской, после первоверховного апостола Петра.Святитель Евод в сане епископа прослужил 27 лет. За этот период пастырь написал несколько сочинений. До наших дней дошло одно из них, в котором святой пишет, что Пресвятая Дева Мария родила Спасителя миру в 15 лет.Святитель принял мученическую смерть при императоре Нероне (54-68) – произошло это в 66 году.ОнисифорПо церковному календарю 20 сентября поминают святого Онисифора, апостола из числа 70-ти учеников Христа.Святитель был поставлен епископом сначала в Колофоне (Малая Азия), затем в Коринфе. Мученическую смерть он принял в городе Парий (недалеко от Ефеса), на берегу Геллеспонта, куда отправился благовествовать Христову веру.Местные язычники, схватив святителя, привели к капищу и принуждали поклониться идолам. За отказ принести жертву языческим богам апостола и его слугу Порфирия привязали к диким лошадям и влачили по земле, пока они не скончались.ЕвпсихийПо церковному календарю 20 сентября поминают мученика Евпсихия, пострадавшего за веру при императоре Адриане (117-138).Родился будущий святой в Кесарии Каппадокийской. В одном из сборников выдержек из писаний святых отцов и церковных преданий его называют сыном сенатора Дионисия.Во время преследования христиан Евпсихия схватили, пытали и бросили в темницу, но ангел исцелил его раны. Выйдя на свободу, мученик роздал нищим свое имущество.В очередной раз Евстихия схватили, когда сменился правитель в Кесарии. После жестоких пыток ему отрубили голову.Лука ГлубокореченскийПо церковному календарю 20 сентября поминают преподобного Луку – третьего игумена Спасова монастыря, называвшегося "Глубокие реки".Лука избрали игуменом Спасовой обители, расположенной в Кифском заливе, недалеко от Константинополя, с 975 года. Монастырь славился особо строгой подвижнической жизнью монахов. Преподобный Лука скончался в конце Х века.ИмениныПо церковному календарю 20 сентября именины отмечают Андрей, Александр, Григорий, Василий, Иоанн, Евгений, Лука, Лев, Михаил, Макар, Николай, Пахомий, Петр, Савва и Стефан.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников