Курс лари на субботу – 2,7405 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари лари по отношению к доллару 20.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 сентября в размере 2,7405 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,049 лари по отношению к доллару.

