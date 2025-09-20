https://sputnik-georgia.ru/20250920/kurs-lari-na-subbotu--27405-gel-295014400.html
Курс лари на субботу – 2,7405 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,7405 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари лари по отношению к доллару 20.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-20T09:48+0400
2025-09-20T09:48+0400
2025-09-20T09:48+0400
колебание курса лари
курс лари к доллару на сегодня в грузии
курс доллара
доллар
лари
российский рубль
экономика
тбилиси
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24354/85/243548599_0:371:2982:2048_1920x0_80_0_0_677ecee75aa0b8ea146aa3e9e115bd2b.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 сентября в размере 2,7405 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,049 лари по отношению к доллару.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24354/85/243548599_0:415:2178:2048_1920x0_80_0_0_3bcbfed432b3740eadb5b768a611e09c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, доллар, лари, российский рубль, экономика, тбилиси, грузия, новости
колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, доллар, лари, российский рубль, экономика, тбилиси, грузия, новости
Курс лари на субботу – 2,7405 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0049 лари лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 сентября в размере 2,7405 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,049 лари по отношению к доллару.