Мэрия Тбилиси задействовала горячую линию из-за сильного ветра в столице
Мэрия Тбилиси задействовала горячую линию из-за сильного ветра в столице
20.09.2025
2025-09-20T17:59+0400
2025-09-20T17:59+0400
2025-09-20T18:16+0400
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Горячая линия задействована в мэрии Тбилиси для реагирования на последствия сильного ветра в столице. С утра субботы, 20 сентября, в Тбилиси наблюдается ветренная погода. Скорость порывов ветра достигает 22 метров в секунду. В районах Ваке, Сабуртало, Дидубе, Глдани и Самгори фиксируются падения деревьев и веток. Информации о жертвах на данный момент нет. Все службы столичной мэрии работают в особом режиме. Городские власти призывают в случае необходимости звонить на номер 2 72 22 22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
17:59 20.09.2025 (обновлено: 18:16 20.09.2025)
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Горячая линия задействована в мэрии Тбилиси для реагирования на последствия сильного ветра в столице.
С утра субботы, 20 сентября, в Тбилиси наблюдается ветренная погода. Скорость порывов ветра достигает 22 метров в секунду.
В районах Ваке, Сабуртало, Дидубе, Глдани и Самгори фиксируются падения деревьев и веток. Информации о жертвах на данный момент нет. Все службы столичной мэрии работают в особом режиме.
Городские власти призывают в случае необходимости звонить на номер 2 72 22 22.