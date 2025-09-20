https://sputnik-georgia.ru/20250920/nepogoda-na-zapade-gruzii-silnye-dozhdi-sozdali-problemy-v-kurortnoy-adzharii-295015664.html

Непогода на западе Грузии: сильные дожди создали проблемы в курортной Аджарии

Непогода на западе Грузии: сильные дожди создали проблемы в курортной Аджарии

Sputnik Грузия

Дожди, град, грозы и сильный ветер продлятся на западе Грузии до второй половины дня 21 сентября 20.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-20T12:51+0400

2025-09-20T12:51+0400

2025-09-20T14:06+0400

непогода в грузии

погода

грузия

новости

аджария

батуми

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282114448_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a31c052a8445585dd086782abd31a068.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сильные дожди и шторм повлекли за собой проблемы для местных жителей и отдыхающих в курортной Аджарской АР. Так, в Батуми шторм повредил береговую линию и пляжи, также волнами вынесло водоросли почти по всему побережью Аджарии. Купаться в море категорически запрещено. Кроме того, в большинстве районов Батуми не подается питьевая вода, поскольку дожди вызвали сильное загрязнение воды в головном сооружении системы водоснабжения города и необходимо время для ее очистки. А вот в горах Аджарии из берегов вышла река Мачахела, которая затопила дома и поля в селах, расположенных у ее берегов. Также затоплен популярный ресторан в Национальном парке Мачахела. Дожди, град, грозы и сильный ветер продлятся на западе Грузии до второй половины дня 21 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

непогода в грузии, погода, грузия, новости, аджария, батуми