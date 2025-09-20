https://sputnik-georgia.ru/20250920/nepogoda-na-zapade-gruzii-silnye-dozhdi-sozdali-problemy-v-kurortnoy-adzharii-295015664.html
Непогода на западе Грузии: сильные дожди создали проблемы в курортной Аджарии
12:51 20.09.2025 (обновлено: 14:06 20.09.2025)
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сильные дожди и шторм повлекли за собой проблемы для местных жителей и отдыхающих в курортной Аджарской АР.
Так, в Батуми шторм повредил береговую линию и пляжи, также волнами вынесло водоросли почти по всему побережью Аджарии. Купаться в море категорически запрещено.
Кроме того, в большинстве районов Батуми не подается питьевая вода, поскольку дожди вызвали сильное загрязнение воды в головном сооружении системы водоснабжения города и необходимо время для ее очистки.
А вот в горах Аджарии из берегов вышла река Мачахела, которая затопила дома и поля в селах, расположенных у ее берегов. Также затоплен популярный ресторан в Национальном парке Мачахела.
Дожди, град, грозы и сильный ветер продлятся на западе Грузии до второй половины дня 21 сентября.