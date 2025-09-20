https://sputnik-georgia.ru/20250920/oppozitsionnyy-kandidat-v-mery-tbilisi-prognoziruet-vtoroy-tur-295016700.html

Оппозиционный кандидат в мэры Тбилиси прогнозирует второй тур

Второй тур на выборах мэра Тбилиси пройдет в том случае, если ни один из девяти кандидатов не получит поддержку половины проголосовавших 20.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Оппозиционный кандидат от партии "Гирчи" Яго Хвичия на выборах мэра Тбилиси борется за выход во второй тур с кандидатом от "Сильная Грузия – Лело" Ираклием Купрадзе, заявил сам политик. Выборы мэра Тбилиси пройдут 4 октября. Всего за кресло мэра борются 9 кандидатов. "На самом деле сейчас на оппозиционном фланге идет борьба за второе место – между мной и господином Купрадзе. Потому что на первом месте в первом туре, понятно, будет Каладзе, речь идет о том, будет ли второй тур и кто выйдет во второй тур", – сказал Хвичия. По словам Хвичия, сейчас он убеждает своих избирателей в том, что его кандидатура лучше для оппозиционно настроенной части Тбилиси, нежели кандидатура Купрадзе. Второй тур на выборах мэра Тбилиси пройдет в том случае, если ни один из девяти кандидатов не сможет получить поддержку половины проголосовавших жителей Тбилиси. Выборы в Тбилиси В столице Грузии 4 октября состоятся выборы мэра и депутатов местного совещательного органа – сакребуло. Согласно предварительным данным, число избирателей составляет 1 035 873 человека. Тбилисское сакребуло – крупнейший муниципальный совещательный орган страны. Оно состоит из 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам, а остальные – в мажоритарных округах большинством голосов. Чтобы провести кандидата, партия должна набрать более 4% голосов. Депутатом сакребуло может стать гражданин Грузии, достигший 21 года и проживший в стране не менее полугода. Мэр Тбилиси избирается путем прямого голосования. Кандидат должен быть гражданином Грузии старше 25 лет и проживать на территории страны не менее полугода. Выдвинуть кандидата на должность могут как партии, так и инициативные группы граждан. Кандидат считается избранным, если за него проголосует более 50% избирателей, пришедших на выборы. В голосовании в Тбилиси могут участвовать только граждане Грузии старше 18 лет, зарегистрированные в столице или фактически проживающие в городе. По данным ЦИК, в итоговый список участников выборов в органы местного самоуправления вошли 12 партий. Эти политические объединения должны представить в Тбилиси партийные списки, включающие от 50 до 100 кандидатов в депутаты. Желание побороться за пост мэра столицы Грузии выразили 9 кандидатов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

