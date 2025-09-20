https://sputnik-georgia.ru/20250920/pensioner-pogib-v-pozhare-v-tbilisi-295020705.html
Пенсионер погиб в пожаре в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Мужчина около 80 лет погиб во время пожара в жилом доме в одном из районов в Тбилиси, сообщает телеканал TV Pirveli.По данным СМИ, когда начался пожар, пожилой мужчина был дома один. Инцидент произошел на улице Цинцадзе, в районе Сабуртало.На данный момент пожар уже ликвидирован, на месте работают эксперты, которым предстоит установить причину пожара. В период с 1 января по 30 июня жертвами пожаров в Грузии стали 32 человека, еще 92 – получили повреждения. Всего в стране за шесть месяцев 2025 года произошло 7 740 пожаров и сгорело 299 зданий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
14:52 20.09.2025 (обновлено: 18:02 20.09.2025)
