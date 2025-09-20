https://sputnik-georgia.ru/20250920/politsiya-zaderzhala-grazhdanskogo-aktivista-v-tbilisskom-aeroportu--295016928.html

Полиция задержала гражданского активиста в Тбилисском аэропорту

20.09.2025

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Гражданский активист Ника Нарсия был задержан в Тбилисском международном аэропорту сразу по прибытии в Тбилиси, сообщает телеканал TV Pirveli.Тбилисский городской суд 18 сентября приговорил Нарсия к 15 суткам административного заключения по делу о нарушении закона "О собраниях и манифестациях" при перекрытии центрального проспекта Тбилиси – проспекта Руставели. На момент оглашения решения суда Нарсия не находился в стране. Его задержали, как только он прибыл в Грузию. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены десятки человек. Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

