Пожар в Турции: туристов эвакуировали с популярного курорта

20.09.2025

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Эвакуация туристов из отелей курортного города Белек в Анталье произошла из-за возникшего рядом природного пожара, заявил губернатор Антальи Хулуси Шахин.Лесной пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек в окрестностях Антальи, где находятся популярные среди туристов отели, в том числе класса "люкс"."Пожар локализован. Гостей отелей эвакуировали, чтобы их не беспокоил дым, сейчас в (двух – Sputnik) гостиницах нет постояльцев. Пожарные остужают деревья", – сказал Шахин на брифинге, видеофрагмент которого опубликовала пресс-служба губернатора.Согласно информации генерального управления лесного хозяйства, пожары также возникли в провинциях Мугла и Айдын. Для борьбы с огнем были привлечены 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.Ранее, в ночь на пятницу, лесной пожар охватил территорию района Алиэфенди возле курорта Аланья. Местные власти сообщили, что потребовалась эвакуация жителей 150 домов в окрестностях Аланьи. Всего в этом регионе огонь охватил пять районов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

