Рекламные плакаты о Грузии появились в центрах Дели и Мумбаи

Цель кампании — привлечение в Грузию больших туристических групп из Индии и проведение мероприятий делового туризма в стране 20.09.2025

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Баннеры о Грузии разместили на центральных площадях индийских городов Дели и Мумбаи в рамках маркетинговой кампании Национальной администрации туризма Грузии, сообщили в грузинском ведомстве.Популяризация Грузии на разных целевых туристических рынках – приоритет правительства. Поэтому Администрация туризма активно занимается маркетинговой компанией, которая повышает узнаваемость страны на международных рынках.Для привлечения в Грузию мероприятий делового туризма и дорогостоящих туристических групп из Индии, страна проводит маркетинговую кампанию совместно с индийской компанией Think Strawberries.Кампания включает в себя презентации, так называемые роуд-шоу, B2B-встречи, цифровую и наружную рекламу. Статьи о Грузии публикуются в печатных и цифровых изданиях премиум-класса.В кампанию также входят реклама и видеоролики в социальных сетях и новостных приложениях.Цель кампании – привлечение в Грузию больших туристических групп из Индии и проведение мероприятий делового туризма в стране.Сфера туризма динамично развивается в Грузии. Только в 2024 году количество международных визитеров составило 7 368 149, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. Доходы от туризма выросли на 7,3%, достигнув 4,4 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

