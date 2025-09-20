https://sputnik-georgia.ru/20250920/sokhranit-prirodu-v-gruzii-reshayut-problemu-utilizatsii-otkhodov---video-295030067.html
Сохранить природу: в Грузии решают проблему утилизации отходов - видео
20:30 20.09.2025 (обновлено: 01:25 21.09.2025)
Всемирный День чистоты отмечается по решению ООН 20 сентября. К этой дате мы решили рассказать вам о том, как в Грузии решают проблему утилизации отходов и заботятся о природе.
С целью заботы об окружающей среде поэтапно увеличиваются объемы средств, которые выделяются на борьбу с загрязнением природы. Одним из новшеств в крупных городах стало введение системы сортировки бытовых отходов.
Улучшить ситуацию в решении проблемы свалок поможет строительство первого в Грузии завода по переработке мусора, который будет расположен на окраине Тбилиси, в поселке Лило.
Он будет создан при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. На эти цели выделяется 26 млн евро. После успешной реализации проекта планируется возведение аналогичных предприятий в других городах Грузии.