"Тбилисоба 2025": столица Грузии празднует свой день рождения
10:50 20.09.2025 (обновлено: 11:12 20.09.2025)
В этом году День города проходит в сентябре, а не как обычно в октябре, из-за выборов в органы местного самоуправления
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Празднование дня города "Тбилисоба 2025" пройдет в столице Грузии 20 и 21 сентября – основная часть развлекательных мероприятий запланирована на площади Орбелиани, в парке Рике и районе Абанотубани, сообщили в пресс-службе мэрии.
С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября. Причиной переноса даты празднования Дня города в этому году стали выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране 4 октября.
"Посетителей парка Рике и площади Орбелиани традиционно встретят тематические украшения, масштабные инсталляции и фотозоны. На обеих площадках будет работать кинотеатр под открытым небом", – сообщили в мэрии.
В течение дня также пройдут детские концерты, развлекательные и спортивные мероприятия, музыкальные шоу и театральные представления.
Кроме того, 20 сентября в 20:00 состоится один из самых ярких вечеров празднования дня города – церемония награждения почетных граждан Тбилиси, которая будет транслироваться в прямом эфире.
"Тбилисоба 2025" завершится в 20:00 21 сентября грандиозным гала-концертом на площади Европы.
"Я хотел бы пригласить всех, взрослых и детей, отметить эти прекрасные дни. Это день нашего города. Мы ждем вас, чтобы вместе разделить с вами дух народного праздника и вместе насладиться разнообразием Тбилиси", – сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Программа на 20-21 сентября – площадь Орбелиани:
12:00-22:00 – Кинотеатр под открытым небом, осенние лакомства, осенняя нуга, уголок сыра и вина, уголок Ассоциации женщин-предпринимателей, кафе "Воды Лагидзе", базар продукции местных предпринимателей, тематические фотозоны, зона сладостей, детские концерты и развлекательные мероприятия, театрализованные представления/спектакли, вечерние концерты и электронная музыка
20 сентября – улица Атонели, вечерняя концертная площадка:
14:00 – Концерт "Тбилисского биг-бэнда"
20:00 – Театральное представление "Театральный Тбилиси"
20 сентября – улица Антона Пурцеладзе, сцена электронной музыки:
16:00 – Электронная музыка (DJ) – Kereselidze
19:00 – Электронная музыка (DJ) – Machaidze
Улица Георгия Атонели (вечерний концерт):
20:00 – Концерт ансамбля "Картули хмеби"
Улица Антона Пурцеладзе – 21 сентября, сцена электронной музыки:
16:00 – Электронная музыка (DJ) – Machaidze
19:00 – Электронная музыка (DJ) – Kereselidze
20 и 21 сентября – Абанотубани:
12:00 – Выставка-продажа "Тбилисское многообразие"
20 и 21 сентября – парк Рике:
12:00-22:00 – гастрономический фестиваль, ярмарка, фестиваль сладостей, уголок вина и сыра, зона пива, аттракционы, кинотеатр под открытым небом,
тематические декорации, инсталляции и фотозоны, театрализованные представления, различные детские развлекательные мероприятия,
спортивные мероприятия: грузинская борьба, бокс нарды, шахматы, настольный теннис, мини-гольф
Музыкальная программа парка Рике – 20 сентября:
12:00 – Концерт студии "Бзикеби"
13:00 – Концерт студии "Школа Нуцы"
14:00 – Концерт ансамбля "Энки-Бэнки"
15:00 – Концерт студии "Ана-Бана"
20 сентября
18:00 – Концерт грузинских поп-исполнителей
21 сентября – площадь Европы
20:00 – Гала-концерт "Все поют Тбилиси"
Впервые День города в Тбилиси отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. С 1995-го его возродили и проводят ежегодно в первые выходные октября.
Лишь дважды празднование Дня города было отменено – в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом.