"Тбилисоба 2025": столица Грузии празднует свой день рождения

20.09.2025

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Празднование дня города "Тбилисоба 2025" пройдет в столице Грузии 20 и 21 сентября – основная часть развлекательных мероприятий запланирована на площади Орбелиани, в парке Рике и районе Абанотубани, сообщили в пресс-службе мэрии.С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября. Причиной переноса даты празднования Дня города в этому году стали выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране 4 октября."Посетителей парка Рике и площади Орбелиани традиционно встретят тематические украшения, масштабные инсталляции и фотозоны. На обеих площадках будет работать кинотеатр под открытым небом", – сообщили в мэрии.В течение дня также пройдут детские концерты, развлекательные и спортивные мероприятия, музыкальные шоу и театральные представления.Кроме того, 20 сентября в 20:00 состоится один из самых ярких вечеров празднования дня города – церемония награждения почетных граждан Тбилиси, которая будет транслироваться в прямом эфире."Тбилисоба 2025" завершится в 20:00 21 сентября грандиозным гала-концертом на площади Европы."Я хотел бы пригласить всех, взрослых и детей, отметить эти прекрасные дни. Это день нашего города. Мы ждем вас, чтобы вместе разделить с вами дух народного праздника и вместе насладиться разнообразием Тбилиси", – сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.Программа на 20-21 сентября – площадь Орбелиани:12:00-22:00 – Кинотеатр под открытым небом, осенние лакомства, осенняя нуга, уголок сыра и вина, уголок Ассоциации женщин-предпринимателей, кафе "Воды Лагидзе", базар продукции местных предпринимателей, тематические фотозоны, зона сладостей, детские концерты и развлекательные мероприятия, театрализованные представления/спектакли, вечерние концерты и электронная музыка20 сентября – улица Атонели, вечерняя концертная площадка:20 сентября – улица Антона Пурцеладзе, сцена электронной музыки:Улица Георгия Атонели (вечерний концерт):Улица Антона Пурцеладзе – 21 сентября, сцена электронной музыки:20 и 21 сентября – Абанотубани:20 и 21 сентября – парк Рике:12:00-22:00 – гастрономический фестиваль, ярмарка, фестиваль сладостей, уголок вина и сыра, зона пива, аттракционы, кинотеатр под открытым небом,тематические декорации, инсталляции и фотозоны, театрализованные представления, различные детские развлекательные мероприятия,спортивные мероприятия: грузинская борьба, бокс нарды, шахматы, настольный теннис, мини-гольфМузыкальная программа парка Рике – 20 сентября:20 сентября21 сентября – площадь Европы20:00 – Гала-концерт "Все поют Тбилиси"Впервые День города в Тбилиси отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. С 1995-го его возродили и проводят ежегодно в первые выходные октября.Лишь дважды празднование Дня города было отменено – в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

