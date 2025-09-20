https://sputnik-georgia.ru/20250920/v-gruzii-cherez-sem-let-nashli-vinovnogo-v-vorovstve-295015316.html

В Грузии через семь лет нашли виновного в воровстве

Это не первый случай за неделю, когда полиция задерживает в Грузии разыскиваемых за преступления в прошлом 20.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Полицейские в регионе Самегрело-Земо Сванети задержали 41-летнего мужчину, которого разыскивали с 2018 года, говорится в сообщении. По данным следствия, в прошлом неоднократно судимый за тяжкие преступления, мужчина на этот раз находился в розыске за воровство. Обвиняемого уже доставили в тюрьму, где он будет отбывать срок наказания, к которому его приговорил заочно грузинский суд. Это не первый случай за неделю, когда полиция задерживает в Грузии разыскиваемых за преступления в прошлом. В регионе Квемо Картли был задержан мужчина, которого обвиняли в семейном насилии и угрозах в адрес членов семьи, а в Тбилиси полиции удалось арестовать мужчину, которого искали с 2021 года за убийство, совершенное в 2019 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

