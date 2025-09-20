https://sputnik-georgia.ru/20250920/v-gruzii-cherez-sem-let-nashli-vinovnogo-v-vorovstve-295015316.html
В Грузии через семь лет нашли виновного в воровстве
В Грузии через семь лет нашли виновного в воровстве
Sputnik Грузия
Это не первый случай за неделю, когда полиция задерживает в Грузии разыскиваемых за преступления в прошлом 20.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-20T20:02+0400
2025-09-20T20:02+0400
2025-09-20T20:02+0400
преступность в грузии
происшествия
грузия
новости
тбилиси
квемо картли
самегрело-земо сванети
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Полицейские в регионе Самегрело-Земо Сванети задержали 41-летнего мужчину, которого разыскивали с 2018 года, говорится в сообщении. По данным следствия, в прошлом неоднократно судимый за тяжкие преступления, мужчина на этот раз находился в розыске за воровство. Обвиняемого уже доставили в тюрьму, где он будет отбывать срок наказания, к которому его приговорил заочно грузинский суд. Это не первый случай за неделю, когда полиция задерживает в Грузии разыскиваемых за преступления в прошлом. В регионе Квемо Картли был задержан мужчина, которого обвиняли в семейном насилии и угрозах в адрес членов семьи, а в Тбилиси полиции удалось арестовать мужчину, которого искали с 2021 года за убийство, совершенное в 2019 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
квемо картли
самегрело-земо сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_c0892f0f125ea77045a297ffd9e4621e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси, квемо картли, самегрело-земо сванети
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси, квемо картли, самегрело-земо сванети
В Грузии через семь лет нашли виновного в воровстве
Это не первый случай за неделю, когда полиция задерживает в Грузии разыскиваемых за преступления в прошлом
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Полицейские в регионе Самегрело-Земо Сванети задержали 41-летнего мужчину, которого разыскивали с 2018 года, говорится в сообщении.
По данным следствия, в прошлом неоднократно судимый за тяжкие преступления, мужчина на этот раз находился в розыске за воровство.
Обвиняемого уже доставили в тюрьму, где он будет отбывать срок наказания, к которому его приговорил заочно грузинский суд.
Это не первый случай за неделю, когда полиция задерживает в Грузии разыскиваемых за преступления в прошлом.
В регионе Квемо Картли был задержан мужчина, которого обвиняли в семейном насилии и угрозах в адрес членов семьи, а в Тбилиси полиции удалось арестовать мужчину, которого искали с 2021 года за убийство, совершенное в 2019 году.