Винзаводы в Кахети переработали 64 тысячи тонн винограда

20.09.2025
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали до 45 тысяч тонн винограда к 19 сентября, сообщили в Национальном агентстве вина. Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы активно проходят в Грузии. На данном этапе процесс охватил муниципалитеты региона Кахети: Дедоплисцкаро, Сигнахи, Гурджаани, Лагодехи, Телави и Кварели. К этому времени виноград на заводы сдали 4,5 тысячи фермеров. По данным Агентства, переработано до 29,3 тысячи тонн "саперави", до 28,3 тысячи тонн "ркацители" и других сортов винограда. Круглосуточный координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели работает в городе Телави. На данный момент там зарегистрировано 425 винных компаний, 163 из которых уже подключены к процессу приема винограда у фермеров. Однако в 2025 году процесс субсидирования видоизменили. В частности, правительство Грузии приняло решение прекратить субсидирование частных винодельческих компаний во время сбора урожая 2025 года. В случае если частный сектор не сможет закупить весь урожай, это сделает госкомпания. Излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам: виноград сорта "саперави", выращенный в регионе Кахети, – 1,5 лари ($0,55) за кг, виноград других сортов – 1,2 лари ($0,44) за кг, виноград, содержание сахара в котором не превышает 18%, и поврежденный виноград – 1 лари ($0,37) за кг. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
