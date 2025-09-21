https://sputnik-georgia.ru/20250921/chempionat-mira-po-greko-rimskoy-borbe-2025---itogi-vystupleniya-sbornoy-gruzii-295036653.html

Чемпионат мира по греко-римской борьбе 2025– итоги выступления сборной Грузии

Чемпионат мира по греко-римской борьбе 2025– итоги выступления сборной Грузии

21.09.2025

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Сборная Грузии по греко-римской борьбе завершила выступление на чемпионате мира в Загребе с двумя медалями – золотой и серебряной. С 13 по 21 сентября столица Хорватии принимала чемпионат мира по борьбе – вольной и греко-римской 2025 года. Вахтанг Лолуа (55 кг) стал чемпионом в весовой категории 55 кг. Борец из Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети) – самый молодой (18 лет) чемпион мира в истории грузинского спорта. Гела Болквадзе завоевал серебряную медаль. Он улучшил свой прошлогодний результат – бронзовую медаль, завоеванную на ЧМ-2024 в весовой категории 82 кг. Борцы вольного стиля завершили выступление на ЧМ без медалей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

